Przystojniak, kosmos i sporo humoru. Nowy projekt gwiazdora robi furorę

Sam aktor przyznał, że projekt był wyjątkowym wyzwaniem. "To niesamowicie ambitna historia o ogromnym zasięgu, która wydawała się naprawdę trudna do zrealizowania - a to jest w pewnym sensie nasza specjalność" - powiedział po prezentacji materiału. Nie omieszkał też dodać z przymrużeniem oka: "Nie mówię tego tylko dlatego, że gram w tym filmie. Mówię to również dlatego, że jestem jego producentem".

"Project Hail Mary" trafi na wielkie ekrany 20 marca 2026 roku. Amazon MGM Studios mocno inwestuje w produkcje kinowe, co podkreślano podczas CinemaCon. "Próbowaliśmy raz umieścić go w telewizji i nie pasował" - żartował Gosling, dając jasno do zrozumienia, że ten film trzeba zobaczyć w kinie.

