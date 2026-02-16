Słynny aktor doświadczył wielu tragedii. Jego życie miłosne było dalekie od ideału

Początki kariery i pierwsze miłości

Zanim stał się światową gwiazdą, Travolta grał w serialach telewizyjnych i marzył o dużych rolach filmowych. Popularność zdobył w produkcji "Welcome Back, Kotter", ale dopiero "Gorączka sobotniej nocy" w 1977 roku wyniosła go na szczyt. W tym czasie media interesowały się także jego życiem uczuciowym. Młody aktor był w relacjach z wieloma kobietami, jednak to związek z aktorką Diane Hyland szczególnie wpłynął na jego młodość. Choć była od niego starsza, oboje traktowali tę znajomość poważnie. Niestety, zakończyła się ona tragedią; Hyland zmarła, zostawiając Travoltę pogrążonego w żałobie.

Po śmierci Diane aktor potrzebował czasu, aby odzyskać równowagę. Wkrótce jednak znalazł pocieszenie u boku Marilu Henner, gwiazdy musicali i telewizji. Ich relacja trwała kilka lat i choć media widziały w niej szansę na stabilizację, ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Travolta był już wówczas gwiazdą światowego formatu, a intensywna kariera filmowa nie sprzyjała długotrwałym związkom. Rola w "Grease" dodatkowo umocniła jego pozycję w Hollywood, a kolejne lata przyniosły zarówno sukcesy, jak i rozczarowania zawodowe.

Spotkanie z Kelly Preston i małżeństwo, które przeszło do historii

Jedną z najważniejszych relacji w życiu Travolty okazała się znajomość z aktorką Kelly Preston. Para poznała się pod koniec lat osiemdziesiątych, a w 1991 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Ich związek przez lata uchodził za jeden z najbardziej trwałych w świecie Hollywood, co nie było łatwe w branży pełnej krótkotrwałych romansów. Travolta i Preston doczekali się trójki dzieci i wspólnie stawiali czoła licznym wyzwaniom. Aktor wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza, a Kelly była dla niego największym oparciem.

Życie osobiste Travolty nie było jednak wolne od dramatów. W 2009 roku jego syn Jett zmarł nagle podczas rodzinnych wakacji, co dla aktora i jego żony było ogromnym ciosem. Para długo dochodziła do siebie po tej tragedii, starając się odnaleźć sens w codzienności. W 2020 roku media obiegła kolejna smutna wiadomość - Kelly Preston zmarła po długiej walce z chorobą nowotworową. Travolta został wdowcem i samotnym ojcem dwójki dzieci.

Publicznie dziękował fanom za wsparcie, ale przyznawał, że czas żałoby był dla niego niezwykle trudny.

Medialne spekulacje wokół związków Travolty

Na przestrzeni lat wokół życia prywatnego aktora pojawiały się także liczne plotki. Media spekulowały o jego relacjach z różnymi kobietami, a czasem nawet sugerowano kontrowersje dotyczące jego życia uczuciowego. Travolta rzadko komentował takie doniesienia. Dzięki temu jego kariera mogła rozwijać się niezależnie od medialnych sensacji, a on sam starał się chronić swoją prywatność.

Równolegle do historii miłosnych Travolta budował imponującą filmografię. Po sukcesie w "Gorączce sobotniej nocy" i "Grease" przyszedł okres spadku popularności, który udało mu się przerwać rolą w "Pulp Fiction" Quentina Tarantino. To ona przywróciła go na szczyt i otworzyła nowy rozdział w jego karierze. W kolejnych latach grał w różnorodnych produkcjach, od kina akcji po dramaty. Jego zdolność do adaptacji i nieustanna pasja do aktorstwa sprawiły, że pozostał aktywny mimo osobistych tragedii.

Przez kolejne cztery lata po śmierci żony John Travolta faktycznie poświęcał się przede wszystkim rodzinie, unikając medialnego rozgłosu i trzymając swoje życie prywatne z dala od ciekawskich spojrzeń. W tym czasie nie pojawiały się żadne informacje sugerujące, że ponownie zaangażował się uczuciowo. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero, gdy aktor zaangażował się w projekt filmowy "Cash Out".

Produkcja trafiła do kin w 2024 roku, a wraz z premierą zaczęły krążyć pogłoski, że między Travoltą a jego ekranową partnerką, 60-letnią Kristin Davis, zaiskrzyło. Chociaż para pojawiła się razem na kilku wydarzeniach promocyjnych, nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń ich relacji. Mimo to, pojawiły się spekulacje, że uczucie między nimi zaczyna nabierać kształtów.

Niektórzy postanowili nawet podzielić się swoimi przypuszczeniami z mediami. W magazynie "Closer Weekly" opublikowano materiał oparty na wypowiedzi anonimowego informatora, który przekonywał, że między Johnem i Kristin wyraźnie widać wyjątkową więź. Według źródła: "Są dla siebie stworzeni, a jeśli John nie podejmie ryzyka, może stracić szansę na coś naprawdę wyjątkowego".

