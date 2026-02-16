Nagrody Independent Spirit były zwykle przyznawane dzień przed Oscarami. Trzy lata temu przesunięto je na środek lutego, by zdystansować je od ceremonii wręczenia złotych statuetek.

41. galę poprowadziła Ego Nwodim. Komiczka jest znana między innymi z programu "Saturday Night Live", w którym występowała w latach 2018-2025.

41. rozdanie nagród Independent Spirit. "Sny o pociągach" najlepszym filmem

"Sny o pociągach" Clinta Bentleya otrzymały nagrody za najlepszy film, reżyserię i zdjęcia. "Sorry, Baby" wyróżniono za scenariusz i drugoplanową kreację Naomi Ackie. Dwie nagrody otrzymał także "Kameleon" Alexa Russella - za debiut reżyserski i scenariuszowy.

Wśród laureatów znalazła się Rose Byrne. Jej rola w "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" została uznana za najlepszy występ pierwszoplanowy. Nagrodę za najlepszy film dokumentalny otrzymała "Idealna sąsiadka" Geety Gandbhir. Statuetka dla najlepszego filmu międzynarodowego powędrowała do brazylijskiego "Tajnego agenta" Klebera Mendonçy Filho.

41. rozdanie nagród Independent Spirit. Triumf "Dojrzewania"

W kategoriach telewizyjnych dominowało "Dojrzewanie". Miniserial Netfliksa uznano za najlepszy nowy serial. Wyróżniono także troje jego aktorów: Stephana Grahama (pierwszy plan), Erin Doherty (drugi plan) i Owena Coopera (debiut).

Independent Spirit i Oscary

W zeszłym roku podczas rozdania nagród Independent Spirit dominowała "Anora" Seana Bakera. Otrzymała trzy wyróżnienia: dla najlepszego filmu, reżyser i aktorki. Później doceniono ją w tych samych kategoriach podczas rozdania Oscarów (a dodatkowo również za scenariusz oryginalny i montaż). W czasie ostatniej dekady jeszcze trzy filmy otrzymały Independent Spirit i Oscara dla najlepszego filmu: "Moonlight", "Nomandland" i "Wszystko wszędzie naraz".