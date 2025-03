Skandalistka Hollywood odnalazła szczęście. Kim jest tajemniczy przystojniak?

Życie osobiste Lindsay Lohan cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów odkąd była nastolatką, zwłaszcza po serii problemów z prawem. W latach 2000-2010 sporo mówiło się o jej odwykach i nadużywaniu nielegalnych substancji. Gwiazda wielokrotnie była zatrzymywana przez funkcjonariuszy m.in. za jazdę samochodem mimo cofnięcia uprawnień. Lekkomyślny styl życia, pełen imprez i skandali, często wpływał także na jej karierę zawodową. Choć nie był to dla niej łatwy czas, wyciągnęła z tych wydarzeń cenną lekcję. Dziś czerpie radość z każdej chwili u boku najbliższych.

Lindsay Lohan: przeprowadzka i odnalezienie miłości życia

Lindsay Lohan, niegdyś skandalistka Hollywood, po latach ustatkowała się i zaczęła prowadzić zdrowy tryb życia. Pomogła jej w tym przeprowadzka do Dubaju.

"Przyleciałam tu i poczułam pewnego rodzaju spokój" - mówiła w wywiadzie dla "Vogue".

"Myślę, że to dlatego, że działalność paparazzi jest tu nielegalna. Stwierdziłam, że w końcu mam życie prywatne i mogę po prostu znaleźć czas dla siebie. Zdecydowałam się tu zostać, ponieważ nauczyłam się doceniać to, co to znaczy pojechać, wykonywać swoją pracę, a potem wrócić i żyć normalnym życiem. Musiałam się tu przeprowadzić, aby nauczyć się stawiać siebie na pierwszym miejscu i mówić 'nie', jeśli nie mam na coś ochoty" - wyznała.

Nowe miejsce zamieszkania nie było jedyną zmianą w jej życiu. Aktorka odnalazła szczęście w życiu prywatnym u boku Badera Shammasa. Mężczyzna jest absolwentem Uniwersytetu Południowej Florydy oraz Uniwersytetu Tampa, gdzie zdobył wykształcenie w dziedzinie finansów. Obecnie pracuje jako wiceprezes w Credit Suisse, międzynarodowej firmie z siedzibą w Dubaju. Para zaczęła spotykać się w 2020 roku, a w listopadzie 2021 roku oficjalnie ogłoszono zaręczyny. W lipcu 2022 roku, w dniu swoich 36. urodzin, Lohan potwierdziła, że są już małżeństwem.

Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Znalazłeś mnie, wiedząc, że chciałam szczęścia i łaski, wszystkiego na raz. Jestem oszołomiona, że jesteś moim mężem. Moim życiem i moim wszystkim. Każda kobieta codziennie powinna czuć się tak jak ja napisała na Instagramie.

W 2023 roku zakochani powitali na świecie pierwsze dziecko. Ich syn otrzymał imię Luai, które w języku arabskim oznacza "tarcza" lub "obrońca". Lindsay i Bader starają się prowadzić życie z dala od blasku fleszy, ceniąc sobie prywatność i spokój rodzinny. Z tego też powodu mężczyzna prowadzi na Instagramie konto prywatne.

Lindsay Lohan: macierzyństwo odmieniło jej życie

Lindsay Lohan z powodzeniem łączy macierzyństwo z karierą, dbając o zachowanie równowagi między tymi dwoma sferami. Po narodzinach syna aktorka otwarcie mówiła o tym, jak zmieniły się jej priorytety. Podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, a praca musi być dostosowana do potrzeb jej bliskich. Gwiazda stara się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. W licznych wywiadach wspominała o ich codziennych rytuałach jak wspólne zasiadanie rano do stołu. Gdy jest taka możliwość, zabiera syna także na plan filmowy.

Macierzyństwo nauczyło Lohan wdzięczności, doceniania siły kobiet oraz tego, jak wielkie znaczenie ma dbanie o siebie, by móc w pełni i świadomie wspierać potomstwo.

W ostatnim czasie aktorka pracowała nad kontynuacją produkcji "Zakręcony piątek". Gwiazda powtórzy rolę z 2003 roku i wystąpi w filmie u boku Jamie Lee Curtis. Polska premiera komedii zapowiedziana została na 8 sierpnia.

