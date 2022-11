Simu Liu radzi Tarantino i Scorsese, by odczepili się od filmów Marvela

Martin Scorsese niedawno skrytykował filmy komiksowe, nazywając je odpowiednikami parków rozrywki. Mniej radykalny jest Quentin Tarantino, ale on też nie ukrywa, że jego zdaniem obecny okres w kinie, w którym niepodzielnie panują komiksowe widowiska, to jedna z najsłabszych filmowych dekad od lat. Na krytykę ze strony obu reżyserów odpowiedział gwiazdor filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Simu Liu poradził im, by nie wtykali swoich nosów w cudze sprawy.

Simu Liu /Matt Winkelmeyer /Getty Images