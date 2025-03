Co stało się z Piotrusiem z "Kogla-mogla"? Aktor zniknął bez śladu

Maciej Koterski, który w kultowej komedii "Kogel-mogel" wcielił się w kilkuletniego Piotrusia, zniknął z show-biznesu równie szybko, jak się w nim pojawił. Po występie w dwóch pierwszych częściach filmu nie kontynuował kariery aktorskiej i nie powrócił na ekran. Gdy po latach produkcja doczekała się kontynuacji, w jego rolę wcielił się Maciej Zakościelny.Jak ujawnia scenarzystka serii, Ilona Łepkowska, losy Koterskiego pozostają owiane tajemnicą. Twórcy próbowali się z nim skontaktować przy okazji reaktywacji filmu, jednak bezskutecznie.

"Przy trzeciej części dowiadywaliśmy się, co się z nim dzieje i z tego, co pamiętam, on mieszka za granicą. Jego losy potoczyły się tak, że nie ma nic wspólnego z aktorstwem, z mediami. Nawet nie wiem, jak on wygląda" - mówiła dla portalu Jastrząb Post.

"Kogel-mogel" to jedna z najbardziej kultowych polskich komedii. Opowiada historię Kasi, dziewczyny z małej wsi, która wbrew woli rodziców wyjeżdża do Warszawy na studia. Tam trafia do ekscentrycznej rodziny Wolańskich, co prowadzi do serii zabawnych nieporozumień.

Film doczekał się kilku kontynuacji, a jego popularność nie słabnie mimo upływu lat. To produkcja, która łączy pokolenia i wciąż bawi widzów swoim humorem oraz barwnymi postaciami. Po kontynuacji, która powstała po dziesiątkach latach przerwy, seria zaczęła zyskiwać jeszcze większą popularność, a kolejne części zaczęły się pojawiać w krótszym czasie, ostatecznie rozszerzając sagę do pięciu filmów.

"Baby boom, czyli kogel-mogel 5" miał premierę w 2024 roku. W obsadzie występują zarówno gwiazdy z oryginału sprzed lat, jak i nowe twarze.

