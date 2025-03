Najlepsze scenariusze w Polsce. Oto zwycięzcy 13. edycji Script Fiesty

Najlepsze scenariusze w Polsce? Już wiemy, kto w tym roku może pochwalić się takim mianem. Za nami ceremonia wręczenia nagród 13. edycji Festiwalu Filmowego Script Fiesta, organizowanego przez Warszawską Szkołę Filmową.

29 marca w warszawskim kinie Elektronik przyznano nagrody w konkursie na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz wyróżnienie za najlepszy koncept na scenariusz serialu. Poznaliśmy też laureata wyjątkowego plebiscytu "Najlepsza historia 20 lat" organizowanego z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w którym zwycięzcę wybrali w drodze głosowania użytkownicy portalu Interia, który objął patronat nad wydarzeniem. Nie zabrakło też nagród za najlepszy scenariusz filmu krótkometrażowego czy teledysku.

Podczas gali przyznano też wyróżnienia specjalne. Prowadząca wieczoru, Honorowe fotele w kinie Elektronik otrzymują: Agnieszka Holland, DK Welchman, Jan Kidawa-Błoński, Mikołaj Korzyński i Leszek Kopeć.

Poznaliśmy laureatów 13. edycji Festiwalu Filmowego Script Fiesta

Script Fiesta jest festiwalem, który w 2012 roku założył reżyser, scenarzysta i dwukrotnie nominowany do Oscara producent Maciej Ślesicki, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Galę wręczenia nagród 13. edycji prowadziła Agnieszka Kołodziejska.

Pierwszą nagrodą, jaką wręczono tego wieczoru, było wyróżnienie za najlepszy polski teledysk 2024 roku. Laureat został wyłoniony drogą głosowania wśród widzów "Piątkowej nocy teledysków". Statuetka powędrowała do Andrzeja Dragana za pracę przy "Futurama 3" rapera Quebonafide. Nagroda za najlepszy scenariusz filmu krótkometrażowego i trzy tysiące złotych trafiły do Wiktora Jóżefowicza za "Al". W ramach ciekawostki twórcy podzielili się ze sceny, że ostatni klaps filmowy na planie padł w niedzielę, a mieszkanie, w którym zrealizowano projekt, należy do dyrektora Script Fiesty, Artura Zaborskiego.

Następnie na scenie pojawiła się Gabriela Muskała, która miała przyjemność wręczać nagrodę specjalną Crew United i ogłosił zwycięzcę konkursu na najlepszą koncepcję serialu, w której na zwycięzcę czekało 20 tysięcy złotych. W pierwszej kategorii było aż dwóch zwycięzców. Tomasz Dąbek i Pamela Płachtij odebrali wyróżnienie za "Warsaw Masala", a Jaromir Król został doceniony za projekt "Achim". Dla Króla to nie był jedyny powód do radości, ponieważ po chwili to właśnie on został ogłoszony laureatem konkursu na najlepszą koncepcję serialu za produkcję "Achim" i otrzymał 20 tysięcy złotych.

Zdjęcie Jaromir Król laureatem 13. edycji Script Fiesty za najlepszą koncepcję serialu / Anna Kempys / INTERIA

"Mam nadzieję, że ten bardzo osobisty projekt, bardzo osobisty pomysł, spodobał się" - mówił łamiącym się głosem Jaromir Król, na co błyskawicznie zareagowała Gabriela Muskała, która zasiadała w jury konkursu i powiedziała: "Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, dając główną nagrodę i wyróżnienia. Absolutnie zgadzaliśmy się. Byliśmy jednogłośni w decyzjach".

"Najlepsza historia 20 lat". Poznaliśmy zwycięzcę niezwykłego plebiscytu

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie zwycięzcy wyjątkowego plebiscytu "Najlepsza historia 20 lat", organizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, festiwal Script Fiesta i portal Interia, z z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Laureat został wybrany przez użytkowników portalu Interia, który objął patronat nad wydarzeniem. Nagrodę wręczały: Kamila Dorbach, zastępca dyrektora PISF, i Agnieszka Maciaszek, Dyrektor Sektorów Rozrywka i Showbiz portalu Interia.

Kamila Dorbach wyznała ze sceny, że laureatów 13. edycji Script Fiesty będzie można wkrótce zobaczyć ponownie w kinach. Wyraziła również nadzieję, nawiązując do zwycięzcy plebiscytu "Najlepsza historia 20 lat", że dzięki temu, iż ponownie będzie go można obejrzeć na dużym ekranie, "będziemy mieli w pamięci faceta, który był wizjonerem kina i zrobił świetną robotę". Z kolei Agnieszka Maciaszek dodała, że: "są takie opowieści, w których problemy sercowe odgrywają bardzo ważną rolę. Mieliśmy "Człowieka z marmuru", mieliśmy "Człowieka z żelaza", mieliśmy też człowieka z uporu. Wizjonera, dzięki, któremu po dziś dzień możemy ratować ludzkie życia, a ta historia pomimo upływu lat, ciągle porusza nasze serca". Domyślacie się już kto wygrał?

Głosujący portalu Interia uznali, że najbardziej poruszającą i zapadającą w pamięć produkcją ostatnich 20 lat jest nagrodzony na festiwalu w Gdyni film "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego - opowiadający o niezwykłym, wybitnym kardiochirurgu Zbigniewie Relidze, który zmienił oblicze polskiej kardiochirurgii. Autorem scenariusza tej biografii jest Krzysztof Rak i to właśnie do niego powędrowała nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych.

"Ten film wygląda teraz jakby powstał według jakiejś recepty na sukces, ale tak nie było. Mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie planowaliśmy takiego sukcesu. Nigdy nie wiemy, który film, czy serial, trafi do widowni tak mocno jak 'Bogowie'. Czasami coś trafia, czasami nie. Ten film powstał z potrzeby serca, intuicji i empatii. Chciałbym podziękować organizatorom plebiscytu, ponieważ jest to pierwszy plebiscyt, w którym nagradzany jest autor scenariusza, pomysłu, a to jest bardzo ważne w momencie, w którym nasza branża się znajduje, a jest to moment w którym walczymy o wrócenie istotnej pozycji zawodowi scenarzysty" - powiedział Krzysztof Rak.

Najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego. Kto otrzymał najwyższą nagrodę pieniężną dla scenarzysty w Polsce?

Zdjęcie Michał Zieliński zdobywa nagrodę za najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego za produkcję "Kos" na 13. edycji Script Fiesty / Anna Kempys / INTERIA

Ostatnią kategorią wieczoru było wyróżnienie za najlepszy zrealizowany scenariusz filmu fabularnego. W konkursie na zrealizowany scenariusz filmu fabularnego na shortliście znalazło się 10 tytułów. Ostatecznie o nagrodę i 50 tysięcy złotych walczyły scenariusze trzech filmów: "Kos" (Michał Zieliński), "To nie mój film" (Maria Zbąska) i "Tyle co nic" (Grzegorz Dębowski). Podczas festiwalu odbyły się projekcje tych produkcji oraz spotkania z ich twórcami.

Decyzją jury (w składzie DK Welchman, Maciej Ślesicki, Maria Sadowska, Lech Majewski, Michał Witkowski, Damian Kocur, Jan Kidawa-Błoński) nagrodzono Michała Zielińskiego za scenariusz do filmu "Kos" - produkcji Pawła Maślony, która przenosi widza do czasów Kościuszki, ukazując go w nowym, świeżym świetle jako bohatera bardzo współczesnego. Ogłaszając werdykt, jury wyjaśniło, że laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, i to najwyższą na ten moment dla scenarzysty w Polsce, zamiast statuetki, by miał chwilę na złapanie oddechu i swobodne napisanie kolejnej historii, bez martwienia się o finanse.

