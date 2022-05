Choć "Lśnienie" pokazało, że siekierą można posługiwać się w niecnych celach, można mieć pewność, że za przykładem bohatera tego filmu nie pójdzie anonimowy nabywca słynnego rekwizytu. Tuż po aukcji ofiarował ją bowiem właścicielom Stanley Film Center. To kompleks rozrywkowy powstający w pobliżu ikonicznego hotelu Stanley, który zainspirował "Lśnienie" Stephena Kinga. Znajdzie się w nim miejsce na muzeum poświęcone horrorowi. Wylicytowana siekiera będzie tam jednym z eksponatów.

Siekiera z "Lśnienia" sprzedana na aukcji

"Nie potrafię sobie wyobrazić niczego bardziej odpowiedniego niż ten kawałek filmowej historii na rozpoczęcie kolekcji zbiorów naszego muzeum" - powiedział zachwycony darem prezes Stanley Film Center Rand Harrington w rozmowie z portalem "Indiewire".

Siedziba Stanley Film Center jest jeszcze w budowie, a jej otwarcie planowane jest na wiosnę 2024 roku. Do chwili otwarcia kompleksu siekierę z "Lśnienia" będzie można oglądać w hotelu Stanley. To właśnie on zainspirował Stephena Kinga do napisania "Lśnienia". Król horroru zatrzymał się tam w pokoju numer 217. Na potrzeby książki nazwa hotelu została zmieniona na Overlook, a numer najsłynniejszego pokoju na 237.

Wyreżyserowane na podstawie książki Kinga "Lśnienie" Stanleya Kubricka działa na wyobraźnię fanów kina do dziś, a wielu widzów uważa ten horror za z najlepszych filmów wszech czasów. Filmowcy wracali do hotelu Stanley/Overlook w fabularnej kontynuacji "Lśnienia", filmie "Doktor Sen", a także w dokumentalnym "Pokoju 237", w którym przedstawiono wszystkie smaczki, symbole i ciekawostki rozpalające wyobraźnię fanów książki i filmu. Odwiedzili go również bohaterowie filmu "Player One" Stevena Spielberga.

