Słynna siekiera z filmu „Lśnienie” do kupienia na aukcji

Ci, którzy oglądali „Lśnienie” Stanleya Kubricka, z pewnością będą pamiętać scenę, w której bohater grany przez Jacka Nicholsona niszczy drzwi siekierą. Teraz ta siekiera będzie do kupienia na aukcji. Cena wywoławcza to 45 tys. funtów (235 tys. zł). Osoba, która ją wylicytuje, drzewa raczej nią nie porąbie – rekwizyt jest bowiem wykonany z pianki poliuretanowej.

Podczas kręcenia mrożącej krew w żyłach sceny wykorzystano kilka siekier. W 2019 r. drewniany rekwizyt poszedł pod młotek za 172 tys. funtów (903 tys. zł). Teraz na rynek trafiła kolejna siekiera ze "Lśnienia", tyle że wykonana z pianki poliuretanowej - taki model filmowcy przygotowali ze względów bezpieczeństwa. Trzonek siekiery został pomalowany na kolor drewna, a jej górę oklejono srebrną taśmą.



Rekwizyt został wystawiony przez dom aukcyjny Paul Fraser Collectibles z angielskiego Bristolu. Do siekiery dołączone jest zdjęcia Jacka Nicholsona z autografem. Cenę wywoławczą ustawiono na 45 tys. funtów.



"To cud, że coś takiego istnieje. W 1980 r. kolekcjonowanie pamiątek filmowych było w powijakach. Rekwizyty były rekwizytami i po zrealizowaniu zdjęć wyrzucono je" - komentuje menadżer domu aukcyjnego Daniel Wade w rozmowie z dziennikiem "The Sun".

Film "Lśnienie" to swobodna adaptacja powieści Stephena Kinga. Oto początkujący pisarz i zdecydowanie mniej początkujący alkoholik na odwyku, Jack Torrance (Jack Nicholson), przyjmuje posadę zimowego stróża w hotelu Overlook. Ponieważ zimą ten leżący w górach stanu Kolorado przybytek jest całkowicie odcięty od świata, ma nadzieję, że znajdzie tu doskonałe warunki do twórczości literackiej. Ale izolacja ma na niego zły wpływ. Zaczyna widzieć duchy dawnych mieszkańców hotelu, które buntują go przeciwko rodzinie, z którą tutaj przyjechał. Jack popada w paranoje, budzi się w nim bestia. Jego żona i syn są w śmiertelnym niebezpieczeństwie.