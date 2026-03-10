Są razem od lat. Niewielu wie, kim jest wybranka aktora

Annabelle Wallis i Sebastian Stan należą do tych hollywoodzkich par, które przede wszystkim cenią sobie prywatność. Nie relacjonują swojego życia na Instagramie, jednak jeśli już o sobie opowiadają to w szczery sposób.

Sebastian Stan i Annabelle Wallis
Annabelle Wallis i Sebastian StanTaylor Hill/FilmMagicGetty Images

Annabelle Wallis i Sebastian Stan: są już razem kilka lat, rzadko pokazują się publicznie

Sebastian Stan to nie tylko Bucky z Kinowego Uniwersum Marvela. Ostatnio oglądaliśmy go w dwóch uznanych filmach - "Wybrańcu" oraz "A Different Man", za rolę w którym został wyróżniony Srebrnym Niedźwiedziem oraz Złotym Globem. Na przestrzeni lat wystąpił również w takich produkcjach jak "Randka, bez odbioru", "Oszustwo", "Pam i Tommy", "Marsjanin", "Czarny łabędź".

Annabelle Wallis szerokiej publiczności znana jest z roli Grace w kultowym serialu "Peaky Blinders". Użyczała również głosu Zorze w ponad dwudziestu odcinkach "Star Trek: Discovery", grała u boku Toma Cruise'a w "Mumii" czy serialach "Dynastia Tudorów" i "Na cały głos".

Plotki o związku pary zaczęły pojawiać się w mediach w 2022 roku, kiedy w mediach społecznościowych ktoś zamieścił zdjęcie pary, szybko zostało jednak skasowane. Swoją relację potwierdzili dopiero trzy lata później, kiedy pokazali się razem na rozdaniu Złotych Globów.

Uśmiechnięty mężczyzna w eleganckim czarnym garniturze z przypinką na tle zielonej ściany ozdobionej białymi i różowymi kwiatami, obok kobiety o długich blond włosach w różowej sukni, oboje w radosnym nastroju.
Sebastian Stan i Annabelle WallisTommaso Boddi/GG2025/Penske MediaGetty Images

Annabelle Wallis i Sebastian Stan: chcą zachować choć odrobinę prywatności

Od tego czasu często są widziani na różnego rodzaju imprezach - od Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes do rozdania nagród BAFTA czy imprezy Vanity Fair przed wręczeniem Oscarów.

Na publiczne wyznanie miłości Stan zdecydował się podczas Złotych Globów w 2025 roku. Przemawiając ze sceny zwrócił się bezpośrednio do Wallis mówiąc: "Annabelle, kocham cię".

W rozmowie z Vanity Fair zaznaczył, że nie przepada za mówieniem o swoim prywatnym życiu.

"Czuję, że w dzisiejszych czasach jest trudno zachować nawet odrobinę prywatności. Moja relacja jest jedyną rzeczą w moim życiu, którą staram się w jakimś stopniu zachować dla siebie, mimo że pewnie i tak znajdzie się w mediach".

Jeżeli zastanawiacie się, czy Wallis i Stan nadal są razem, to odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. W walentynkowy wieczór tego roku paparazzi przyłapali ich na wspólnym spacerze.

