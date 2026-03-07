Po latach wrócił do Polski. Wkrótce zobaczymy go na szklanym ekranie

Martin Fitch to artysta wielu talentów. Wokalista, kompozytor, aktor telewizyjny, teatralny i dubbingowy oraz prezenter. Jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Szerokiej publiczności dał się poznać jako reprezentant Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2010 z utworem "Legenda". Po latach rozwinął swoją działalność muzyczną, tworząc autorskie piosenki i koncertując zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oprócz kariery muzycznej występował także w teatrze (musicale "Les Misérables" czy "Phantom of the Opera"), serialach telewizyjnych ("Czas honoru", "Na dobre i na złe") oraz pracował jako aktor dubbingowy.

Martin przez 8 lat mieszkał w Londynie, gdzie nagrał swój solowy album "Season 1". Niedawno wrócił do kraju i postanowił na nowo zająć się aktorstwem.

W rozmowie z Interią opowiedział m.in. o swojej drodze artystycznej. O karierze w Wielkiej Brytanii i powrocie do Polski.

"Zacząłem analizować swoje życie, swoje potrzeby, kim jestem, czego tak naprawdę chcę. W którym momencie zgubiłem tę dziecięcą energię, radość do tego zawodu, a w którym momencie zacząłem myśleć o tym biznesowo?" - zastanawia się Fitch, wspominając o trudnych chwilach związanych m.in. z nagłą sławą, jakiej doświadczył tuż po Eurowizji.

Zdradził także plany zawodowe na najbliższą przyszłość.

"Oprócz powrotu do teatru, wróciłem też aktorsko na szklane ekrany. Faktycznie pewien serial się pojawił. Jestem w kilku castingach. Bardzo się cieszę, że ktoś nie patrzy na mnie przez pryzmat tamtych lat. Zmieniamy się jako ludzie. Dziś moje aktorstwo jest totalnie inne i cieszę się, że w tym kraju znaleźli się ludzie z otwartymi głowami" - podsumował.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!