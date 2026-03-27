Dziś w telewizji emisja znakomitego thrillera. Trzyma w napięciu do ostatniej minuty

"Wyspa strachu": walka o przetrwanie. O czym opowiada film?

Na swój miesiąc miodowy nowożeńcy Cliff (Steve Zahn) i Cydney (Milla Jovovich) wybierają tropikalne Hawaje. Podróżują na oddaloną plażę, piękną i spokojną. Ale zauroczenie malowniczym wodospadem i zboczem góry szybko ustępuje miejsca przerażeniu. Na jednym z odludnych szlaków para napotyka spanikowanych turystów, którzy wspominają o morderstwie w Honolulu. Władze poszukują dwóch osób, mężczyzny i kobiety.

Niepewni czy zostać, czy też uciekać, Cliff i Cydney przyłączają się do dwóch innych par. Wędrując po rajskiej okolicy, najpierw spotykają Kale'a (Chris Hemsworth) i Cleo (Marley Shelton), dwoje niezadowolonych autostopowiczów. Wolą jednak kontynuować wędrówkę w towarzystwie Nicka (Timothy Olyphant), który twierdzi, że jest weteranem, i jego dziewczyny, Giny (Kiele Sanchez). Wszystkich wkrótce ogarnia jednak atmosfera grozy. Nikt nie wie, komu może ufać. Nie wiadomo, kto jest wrogiem, a kto sprzymierzeńcem. Rozpoczyna się prawdziwa walka o przetrwanie.

Za reżyserię i scenariusz thrillera odpowiada David Twohy ("Ścigany", "Riddick").

"Wyspa strachu" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Wyspa strachu" zostanie wyemitowany już dziś, 27 marca o godz. 20:05 w Czwórce.