Cały świat czeka na premierę gangsterskiego hitu. "To jak powrót do domu"

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": wyczekiwany powrót do Birmingham. Co wiemy o filmie?

"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders..." - czytamy w opisie produkcji.

W roli głównej powraca laureat Oscara Cillian Murphy ("Oppenheimer"). W obsadzie znaleźli się również m.in. Rebecca Ferguson ("Diuna"), Tim Roth ("Wściekłe psy"), Barry Keoghan ("Duchy Inisherin") oraz Stephen Graham ("Dojrzewanie").

Reżyserią zajął się Tom Harper ("Misja Stone"), a scenariusz napisał Steven Knight ("Locke").

"halo tu polsat": światowa premiera filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Co powiedziały gwiazdy produkcji?

W sobotnim wydaniu "halo tu polsat" wyemitowano materiał specjalny z premiery filmu w Birmingham. Na wydarzeniu pojawił się Maks Behr, który miał okazję porozmawiać z gwiazdami produkcji na czerwonym dywanie.

"To jak powrót do domu" - powiedział dziennikarzowi Cillian Murphy.

"Przez lata spotykałem wielu aktorów związanych z tym projektem i wszyscy mówili, że to wspaniałe doświadczenie" - przyznał Tim Roth.

Co zdaniem gwiazd jest największą wartością Tommy'ego Shelby'ego oraz Peaky Blinders?

"Dla nich wszystko kręci się wokół rodziny. Rodzina jest najważniejsza, tak jak i honor" - odparł Murphy.

"Zawsze mówię, że Tommy Shelby to dobry człowiek, który robi złe rzeczy, ale z dobrych powodów, a tym powodem są jego bliscy" - dodał scenarzysta Steven Knight.

Film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" pojawi się na Netfliksie już 20 marca.

