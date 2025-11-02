Hailee Steinfeld stawiała pierwsze kroki w aktorstwie, występując gościnnie w produkcjach telewizyjnych, zaczynając od serialu "Back to You" w 2007 roku. Przełomem w jej karierze była rola Mattie Ross w filmie "Prawdziwe męstwo" braci Coen. Wybrano ją spośród 15 tysięcy kandydatek. Produkcja to remake westernu "Prawdziwa odwaga".

Za swą rolę Steinfeld otrzymała nominację do najważniejszych wyróżnień za rolę drugoplanową, z Oscarem i Złotym Globem na czele. Miała wówczas zaledwie 14 lat!

Kolejne lata również były okraszone sukcesami - w 2013 roku zobaczyliśmy ją w ekranizacji kultowej książki sci-fi "Gra Endera". Reżyser Gavin Hood opisywał aktorkę jako najbardziej czarującą, pełną entuzjazmu i wigoru młodą osobę, jaką zna.

"Była błyskotliwa jako Mattie Ross w 'Prawdziwym męstwie' braci Coen, ale w tym przypadku musiała mocno się ograniczyć. Oglądałem mnóstwo wywiadów z jej udziałem i zastanawiałem się, czy to ta sama osoba. [Jej bohaterka] Petra jest od niej całkowicie inna" - dodał reżyser "Gry Endera".

W 2018 roku na ekrany kin trafił "Bumblebee", film o przygodach jednego z bohaterów cyklu "Transformers". W tym samym roku Hailee Steinfeld użyczyła głosu Gwen Stacy w "Spider-Man: Uniwersum" (później w sequelu: "Spider-Man: Poprzez multiwersum").

Nie zabrakło jej także w uniwersum Marvela - zabłysnęła jako Kate Bishop - duchowa następczyni Sokolego Oka w serialu "Hawkeye".

W 2025 roku doczekała premiery filmu "Grzesznicy", który spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem zarówno krytyków jak i widzów. W roli głównej możemy oglądać podwójny występ Michaela B. Jordana. Film skupia się na braciach bliźniakach, którzy mają za sobą trudną przeszłość. Gdy powracają do rodzinnego miasta, chcąc rozpocząć wszystko od nowa, okazuje się, że czekają tam na nich jeszcze gorsze rzeczy.

Gwiazda wielu talentów

Jak się okazuje, z czasem rozwinęła się u aktorki pasja do muzyki. Zaczęło się od lekcji gry na gitarze, by jak najlepiej zaprezentować się u boku Marka Ruffalo w filmie “Zacznijmy od nowa". Swój talent rozwinęła i pokazała większej publiczności dzięki występowi w muzycznym filmie "Pitch Perfect 2" .

Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko i do tej pory gwiazda wydała kilkadziesiąt singli i współpracowała m.in. z takimi artystami jak Machine Gun Kelly, MNEK, Zedd, Logic, DNCE.

Miłość w filmowym świecie: pokochała gwiazdę sportu

Hailee Steinfeld nie mówi często o swoim życiu prywatnym. W mediach głośno komentowano jej związek z byłym członkiem grupy One Direction, Nialem Horanem. Ich związek jednak szybko się zakończył. W 2023 roku z kolei pojawiły się plotki o romansie aktorki z rozgrywającym drużyny Buffalo Bills Joshem Allenem. Ich związek dojrzewał z daleka od mediów, wymieniali dużo prywatnych wiadomości, a fani długo czekali na oficjalne informacje. Pod koniec 2024 roku, para ogłosiła zaręczyny, a obecnie para jest już po ślubie!

Josh Allen zaczynał karierę w drużynie Uniwersytetu w Wyoming. 29-latek potrzebował kilku lat, aby zaadaptować się do życia w NFL, by po zaledwie dwóch latach poprowadzić swoją drużynę do mistrzowskiego tytułu. Przez osiem lat spotykał się ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa - Brittany Williams. Ich związek zakończył się nagle.

Ślub ze Steinfeld był klasyczny i bez zbędnej ekstrawagancji - panna młoda postawiła na elegancką, białą suknię z welonem, a jej wybranek na klasyczny garnitur.

"Wyglądał jak mężczyzna moich marzeń w swoim szytym na miarę smokingu od Toma Forda, z plisowaną koszulą, którą uwielbiałam oraz czarnymi spinkami do mankietów i guzikami" - mówiła aktorka w swoim czerwcowym newsletterze.

Jakiś czas temu sportowiec opowiedział, jak razem z żoną wspierają się w swojej pracy, a przede wszystkim, nigdy nie podgląda niedokończonych projektów Steinfeld. "Czyta wszystkie swoje scenariusze sama. Daje mi znać o nich, ale w pewnym momencie wychodzimy i improwizujemy. To całkiem fajna zabawa. Moja żona to prawdziwa gwiazda. Jest najlepsza, co mogę powiedzieć?" - powiedział w rozmowie z "Pat McAfee Show".

Z drugiej strony aktorka intensywnie kibicuje swojemu ukochanemu.

"Mogę obserwować, jak moja ulubiona osoba co tydzień tworzy historię NFL" - napisała Steinfeld w newsletterze "Beau Society". Steinfeld często kibicuje Allenowi z prywatnej loży na stadionie Highmark podczas meczów Bills rozgrywanych u siebie.

Poza sezonem dynamika relacji się zmienia.

"O tej porze roku mogę się zrelaksować, zwolnić tempo, wspierać go i cieszyć życiem. Kiedy nadchodzi okres poza sezonem, to dla mnie czas na działanie. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam tego etapu życia - poza pracą. Znacznie lepiej rozumiem, co to znaczy zwolnić tempo i dzielić się tym z kimś. To najwspanialsza rzecz na świecie".