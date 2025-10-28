Obok Elizabeth Olsen wystąpili: Miles Teller, ceniony za takie projekty jak dramat "Whiplash" (2014) czy przebojowy "Top Gun: Maverick" (2022) i Callum Turner, którego można było zobaczyć na przykład w "Ósemce ze sternikiem" (2023) i "Emmie" (2020), a także w serialu "Władcy przestworzy" oraz serii "Fantastyczne zwierzęta".

Komedia romantyczna w starym stylu

"'Eternity. Wybieram Ciebie' to wizualnie zuchwała, błyskotliwa komedia, która zabiera swoich bohaterów w emocjonalną podróż" - opowiadał o swym najnowszym filmie Turner. Teller dodawał: "To jedna z tych komedii, które zawierają poetyckie partie dotyczące życia, miłości i straty. I jeden z najzabawniejszych scenariuszy, jakie czytałem w życiu".

Reżyser David Freyne podczas pracy czuł się, jakby wygrał los na loterii: "Zawsze marzyłem o tworzeniu komedii romantycznych w stylu Lubitscha, Wildera i Prestona Sturgesa" - zwierzał się. - "Uwielbiam tę epokę, kiedy wierzono, że komedie romantyczne mogą powiedzieć wszystko; że mogą być najgłębszymi filmami, niezależnie od tego, jak subtelne i lekkie są w swojej formie. I oto nadeszła moja szansa. Akcja 'Eternity. Wybieram Ciebie' może rozgrywać się w zaświatach, ale dla mnie liczyło się to, że bohaterowie są uwikłani w konflikty bardzo ludzkie i bliskie naszym doświadczeniom.

Film niezwykle ciepło przyjęła krytyka. "To kwintesencja rozrywkowego filmu, który zachwyci publiczność - z humorem wywołującym salwy śmiechu i wzruszającymi momentami, które wyzwolą całe spektrum emocji... tak jak to bywa w najlepszych komediach romantycznych" - czytamy w jednej z recenzji.

"Eternity. Wybieram Ciebie": O filmie

Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie - i miłości. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem?