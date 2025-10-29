Rozpoczął się sezon nagród. Jest polski akcent

Nagrody Gotham zostaną przyznane po raz 35. Wyróżniają one osiągnięcia w kinie niezależnym. Zwycięzców poznamy 1 grudnia.

Do 2023 roku mogły się o nie ubiegać tylko filmy, które nie przekroczyły budżetu 35 milionów dolarów. Gdy zniesiono te ograniczenia w 2024 roku, jedyną nominację dla blockbusterów otrzymał Ryan Gosling za kreację Kena w "Barbie" Grety Gerwig.

"Jedna bitwa po drugiej" z rekordową liczbą nominacji do nagród Gotham

W tym roku kino wysokobudżetowe reprezentuje "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Kosztujący 130 milionów dolarów komediodramat otrzymał sześć nominacji: za film pełnometrażowy, reżyserię, scenariusz adaptowany, drugoplanowy występ Benicio Del Toro i Teyany Taylor oraz przełomowy występ Chase Infiniti.

Wśród nominowanych znaleźli się także aktorzy, którzy mają pewne nominacje do Oscara, między innymi Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła") i Adam Sandler ("Jay Kelly").

Polka nominowana do nagrody Gotham

Jest także polski akcent. Szansę na nagrodę Gotham za scenariusz adaptowany filmu "Preparation for the Next Life" ma Martyna Majok, urodzona w Bytomiu dramatopisarka i laureatka Pulitzera.

Oto nominowani w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy film

"Bugonia"

"Na wschód od Wall"

"Znajomy dotyk"

"Hamnet"

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

"Kameleon"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Sorry, Baby"

"The Testament of Ann Lee"

"Sny o pociągach"

Najlepszy film międzynarodowy

"To był zwykły przypadek"

"No Other Choice"

"Nowa fala"

"Zmartwychwstanie"

"Sound of Falling"

Najlepszy reżyser

Mary Bronstein, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Kelly Reichardt, "The Mastermind"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Oliver Laxe, "Sirât"

Najlepszy występ pierwszoplanowy

Jessie Buckley, "Hamnet"

Lee Byung-hun, "No Other Choice"

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Sopé Dìrísù, "Cień mojego ojca"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Jennifer Lawrence, "Zgiń kochanie"

Wagner Moura, "Tajny agent"

Josh O’Connor, "The Mastermind"

Amanda Seyfried, "The Testament of Ann Lee"

Tessa Thompson, "Hedda"

Najlepszy występ drugoplanowy

Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Indya Moore, "Father Mother Sister Brother"

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Adam Sandler, "Jay Kelly"

Andrew Scott, "Blue Moon"

Alexander Skarsgård, "Pillion"

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"No Other Choice", Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Jahye Lee i Don McKellar

"Jedna bitwa po drugiej", Paul Thomas Anderson

"Pillion", Harry Lighton

"Preparation for the Next Life", Martyna Majok

"Sny o pociągach", Clint Bentley, Greg Kwedar

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła", Mary Bronstein

"To był zwykły przypadek", Jafar Panahi

"Tajny agent", Kleber Mendonça Filho

"Sorry, Baby", Eva Victor

"Sound of Falling", Louise Peter i Mascha Schilinski