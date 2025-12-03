Rozchwytywany aktor zagra w nowej "Lalce"! Uwielbia takich bohaterów

Na bieżąco informujemy o zmianach w obsadzie nie tylko filmowej, ale i serialowej adaptacji "Lalki". Przypominamy, że w tym samym czasie trwają prace nad dwiema wersjami. Maciej Kawalski przeniesie powieść na wielki ekran z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Z kolei Paweł Maślona realizuje wersję odcinkową dla Netfliksa, w której wystąpią Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska.

Reklama

Dwie nowe ekranizacje "Lalki". W obu plejada gwiazd

Otrzymaliśmy informację, że gwiazdorska obsada filmu Macieja Kawalskiego ponownie się powiększa. Tym razem szeregi zasili Maciej Musiałowski, aktor, który niejednokrotnie zachwycił już widzów swoim talentem aktorskim czy wokalnym. Największą rozpoznawalność przyniósł mu angaż w produkcji Jana Komasy - "Sala samobójców. Hejter". Za tę kreację został nominowany do nagrody Orła.

W filmowej adaptacji powieści Prusa aktor wcieli się w Maruszewicza, który utracił rodzinny majątek, ale i tak chce żyć na wysokim poziomie. "Lubię grać bohaterów, w których motywów i tematów jest na tyle dużo, że nie sposób grać tylko jednego z nich. Maruszewicz - niby dżentelmen, bywalec salonów, a jednak pozbawiony honoru i szlachetności - jest właśnie taką postacią" - skomentował swojego bohatera aktor.

Obsada produkcji stale się powiększa. Na ten moment wiemy, że zagrają w niej także: Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski) i Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Krystyna Janda (hrabina Joanna Karolowa, siostra Łęckiego), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski) i Filip Pławiak (Julian Ochocki).

Zdjęcia do kinowej superprodukcji “Lalki" rozpoczęły się 22 lipca 2025 roku.

To kolejne adaptacje "Lalki" Bolesława Prusa

Pierwszej próby przeniesienia powieści na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 roku nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Zobacz też: Świąteczny klasyk już na Netfliksie! Ten film wzrusza wszystkie kobiety