Świąteczny klasyk już na Netfliksie! Ten film wzrusza wszystkie kobiety

"Holiday": kultowy film z plejadą gwiazd

"Holiday" bez dwóch zdań można wymienić wśród najbardziej kultowych świątecznych klasyków, mimo że reżyserka dzieła, Nancy Meyers, sama przyznała, że nigdy tego nie planowała. Okres świąt miał być tylko tłem do historii.

"Nigdy nie myślałam, że będzie to film, który ogląda się w czasie świąt. Nie myślałem o tym w ten sposób. Chciałem po prostu opowiedzieć historię o tych ludziach. Akcja toczy się w okolicy świąt Bożego Narodzenia, ponieważ one mogą być samotne. Jak zauważyłam wczoraj wieczorem podczas ponownego oglądania, wszyscy są zranieni"- wyjaśniła Meyers.

Film z gwiazdorską obsadą debiutował w kinach w 2006 roku, czyli już prawie 20 lat temu! Zarobił łącznie 206 mln dolarów na całym świecie, przy budżecie wynoszącym 85 mln. Jednocześnie "Holiday" stał się dwunastym najlepiej zarabiającym filmem lat 2000-tych wyreżyserowanym przez kobietę.

O czym jest "Holiday"?

Iris (Kate Winslet) jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda (Cameron Diaz), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś. Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz. Na drodze Amandy pojawia się brat Iris - Graham (Jude Law), a Iris poznaje kompozytora muzyki filmowej - Milesa (Jack Black).

Zobacz zwiastun niżej! Grudzień to idealny moment, by nadrobić lub przypomnieć sobie kultowy film. To co - szykujesz popcorn?

Wideo youtube