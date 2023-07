Robert Downey Jr.: "Oppenheimer" to najlepszy film w mojej karierze

"Będę szczery i powiem wprost: ['Oppenheimer'] to najlepszy film, w jakim zagrałem" - oznajmił Downey Jr., co spotkało się z oklaskami publiczności zgromadzonej na londyńskiej premierze filmu. "Nie mogę się doczekać, aż wszyscy go zobaczycie".

"Gdy dorastałem, takie filmy były nazywane letnimi blockbusterami. To doświadczenie, które zmienia życie. W końcu dlatego właśnie Chris Nolan jest, kim jest" - chwalił aktor. Downey Jr. wypowiedział się na chwilę przed rozpoczęciem strajku aktorów. Londyńska premiera filmu została przyspieszona, by gwiazdy produkcji mogły pojawić się na czerwonym dywanie i udzielić ostatnich wywiadów.

Odtwórca roli "Iron Mana" razem z innymi członkami obsady, w tym Cillianem Murphym, Mattem Damonem, Emily Blunt, Florence Pugh, Ramim Malekiem i Joshem Hartnettem, opuścił wydarzenie zaraz po zakończeniu czerwonego dywanu.

Takie działanie z ich strony nie było zaskoczeniem. Blunt zapowiadała wcześniej, że wraz z rozpoczęciem strajku, "wyjdziemy wszyscy razem w geście solidarności. Nie ma innej możliwości". Z kolei Nolan wyraził swoje wsparcie dla aktorów na chwilę przed pokazem filmu.