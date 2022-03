Robert De Niro przyleciał kilka dni temu z Nowego Jorku do Wielkiej Brytanii i spotkał się ze studentami Uniwersytetu w Cambridge. W całym mieście ludzie gromadzili się z nadzieją, że ujrzą nagrodzonego Oscarem aktora.

Hollywoodzki gwiazdor mówił o swojej karierze aktorskiej, ale pytany był również o poglądy na temat wojny w Ukrainie. Co powiedział o rosyjskiej inwazji?



"Trzeba wstać i powiedzieć zdecydowanie: Nie można tego zrobić, to jest złe! Musimy coś zrobić, aby powstrzymać tą agresję" - oświadczył.



Reklama

"Jest wiele rzeczy, które dzieją się na świecie. Jeśli widzisz, że dzieje się coś złego, nie możesz milczeć. Masz prawo o tym mówić. Musisz to robić" - dodał.



"Widzimy, co teraz dzieje się na Ukrainie. Trzeba wstać i to potępić. Nie można takich rzeczy robić. To jest złe! Nie chodzi nawet o demokrację, chodzi o dobro i zło, chodzi o prawdę" - mówił zdecydowanie aktor.



Przy okazji Robert De Niro zakwestionował skuteczność sankcji nałożonych na Rosję.



"Sankcje - nie wiem, czy to naprawdę działa. Może trochę, ale czy wystarczająco?" - zastanawiał się aktor. "Obawiam się, że to będzie długu trwało i oby ludzie nie przyzwyczaili się do tego, że Ukraina została zajęta. Każdy wie, że nie powinno tak być".

Aktor odniósł się również do tego, że być może świat będzie musiał zareagować bardziej stanowczo.

"To straszne, ale należy o tym pamiętać, że mamy na świecie broń nuklearną. Oni grożą, że jej użyją, a wtedy... Nie wyobrażam sobie tego. Musimy coś zrobić, aby powstrzymać ten rodzaj agresji" - mówił.



"Demokracja to droga, którą musimy iść, aby ten świat był zdrowy i zrównoważony" - przyznał.

Trzynastka De Niro 1 / 13 Pierwsza duża rola artysty i jednocześnie początek jego wieloletniej współpracy z Martinem Scorsese. W "Ulicach nędzy" (1973) De Niro stworzył niezapomnianą kreację Johnny'ego Boya - drobnego kanciarza w podstępnym świecie wielkich przekrętów i pieniędzy, za którą Stowarzyszenie Nowojorskich Krytyków wyróżniło go nagrodą dla najlepszego aktora drugoplanowego. Źródło: materiały prasowe udostępnij

W zeszłym tygodniu Kreml uznał niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. 24 lutego rosyjska armia rozpoczęła inwazję, tłumacząc to chęcią "samoobrony" oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. W odpowiedzi na rosyjską agresję liczne państwa zdecydowały się na sankcje wymierzone w Rosję. W Ukrainie trwa wojna!

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziecie w raporcie specjalnym w naszym serwisie Wydarzenia!



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Zobacz również:

Ukrainy będzie bronił Rambo? Sylvester Stallone komentuje

Sean Penn opuszcza Ukrainę? Zmierza do Polski

Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

Gwiazdy solidaryzują się z Ukrainą. Kto zabrał głos?