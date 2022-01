Rebecca Ferguson: "Diuna" to nie jest film science-fiction

W 2021 roku Rebecca Ferguson zachwyciła widzów kreacją w filmie Denisa Villeneuve'a "Diuna" . Szwedzka aktorka zagrała Lady Jessikę, matkę Paula Atrydy (w tej roli Timothée Chalamet). W rozmowie z magazynem "Radio Times" powiedziała, że ten film bardzo rezonuje z współczesnością.

"Nie postrzegam tego jako filmu science-fiction... Myślę, że właśnie dlatego go kocham" - wyznała.

Reklama

Rebecca Ferguson o filmie "Diuna"

"Bardzo podoba mi się to, że 'przyprawa' i nadprzyrodzone elementy - robaki piaskowe [czerwie - red.], supermoce - rezonują z rzeczami współczesnymi i możemy je zestawić. Można na przykład porównać robaki piaskowe z niektórymi partiami politycznymi i programami, które 'pożerają' wszystko" - stwierdziła.



"Uwielbiam też dramaty bohaterów, te silne, wewnętrzne emocje" - dodała.



Rebecca Ferguson przyznała, że kręcenie pustynnych sekwencji było trudne, ponieważ ekipa miała ograniczony czas na kręcenie zdjęć z powodu ekstremalnych upałów.

"Mogliśmy filmować tylko między 4:00 rano a 6:00 rano oraz 19:00 i 20:00 w Abu Zabi, ponieważ na pustyni było prawie 50 stopni. Wszyscy mieliśmy poczucie, jak mali i bez znaczenia jesteśmy w tym wielkim świecie. Jesteś na pustyni, która cię zabije. Nie możesz z tym walczyć, nie możesz z tym wygrać. Po prostu musisz się do tego przystosować" - opowiadała.



Rebecca Ferguson: Piękna Szwedka podbija Hollywood 1 / 12 Urodziła się w Sztokholmie, jej ojciec jest Szwedem, a matka Brytyjką. Dorastała w rodzinnym mieście, gdzie uczęszczała do słynnej szwedzkiej szkoły muzycznej – Adolf Frederick. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

"Diuna": Fabuła, obsada, zwiastun

"Diuna" to ekranizacja pierwszego tomu (nawet niecałego) głośnej książkowej serii (wydanej w 1965 roku) Franka Herberta pod tym samym tytułem.

Rzecz się dzieje w dalekiej przyszłości. Książę Leto Atryda z rodziną zostaje wysłany przez Imperatora na piaszczystą planetę Arrakis, znaną także pod nazwą Diuna, z której piasków wydobywana jest "przyprawa" - najcenniejszy skarb we wszechświecie, klucz do podwyższonej świadomości, źródło mądrości. Kiedy planeta zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów, nikczemny ród Harkonnenów się temu sprzeciwia. Organizują zamach na księcia. Przed Harkonnenami uciekają syn księcia, Paul i jego matka, żona Atrydy. Oboje docierają do rdzennych mieszkańców planety.

Nie jest to pierwsza ekranizacja "Diuny". W 1984 roku na ekrany kin trafił film wyreżyserowany przez Davida Lyncha. Do ekranizacji powieści Herberta przymierzał się również Alejandro Jodorovsky, ale nic nie wyszło z tego ambitnego projektu.

W filmie Denisa Villeneuve'a występują: Timothée Chalamet , Zendaya , Rebecca Ferguson , Oscar Isaac , Josh Brolin , Stellan Skarsgard , Dave Bautista , Charlotte Rampling , Jason Momoa oraz Javier Bardem .

Polska premiera filmu "Diuna" odbyła się 22 października 2021 roku.



Wideo "Diuna" [trailer 2]

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku