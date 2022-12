"Menu": Ostatni popis Ralpha Fiennesa

"Menu" to jedna z najnowszych produkcji z udziałem Ralpha Fiennesa. Thriller z elementami czarnej komedii trafił do kin w listopadzie.

"Menu" to - jak pisze dystrybutor tytułu, firma Disney - "strasznie smaczny film, który pobudza zmysły i wywołuje ciarki na plecach. Na ekranie zabójcza mieszanka tajemnic i sekretów, wyższych sfer i aspiracji, zemsty oraz... gastronomii przyprawionej psychopatią. Kolejne sceny stopniowo zwiększają napięcie aż film osiągnie swoją temperaturę wrzenia. A wszystko okraszone nazwiskami hollywoodzkich gwiazd".

Reklama

O czym opowiada film? Pewna młoda para ( Anya Taylor-Joy i Nicholas Hoult ) przybywa na przybrzeżną wyspę, gdzie odwiedza ekskluzywną restaurację. Szef tamtejszej kuchni ( Ralph Fiennes ) przygotował wystawne menu z kilkoma szokującymi niespodziankami.

Zdjęcie Kadr z filmu "Menu" / Everett Collection/ East News / East News

Wśród gości znajduje się też trzech nie do końca trzeźwych startupowców: Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) i Dave (Mark St. Cyr), starsza zamożna para stałych bywalców Hawthorna - Anne i Richard (Judith Light i Reed Birney), znana krytyczka gastronomiczna Lillian Bloom (Janet McTeer) z posłusznym jej redaktorem Tedem (Paul Adelstein), a także słynny gwiazdor filmowy w średnim wieku (John Leguizamo) w towarzystwie asystentki Felicity (Aimee Carrero).

Wieczór prowadzony przez nienagannie ubrany personel z generał Elsą (Hong Chau) na czele rozwija się wraz z rosnącym napięciem przy każdym ze stołów dla gości, w miarę ujawniania tajemnic i serowania nieoczekiwanych dań. W obliczu nagłych wydarzeń, szef kuchni zaczyna budzić przerażenie smakoszy, gdyż staje się coraz bardziej oczywiste, że jego wyszukane menu zostanie ukoronowane szokującym finałem.

Zobacz również: "Menu": Wykwintna uczta? Pyszny fast food [recenzja]

Wideo "Menu" [trailer]

Ralph Fiennes: Błękitna krew?

Ralph Fiennes , a w zasadzie Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes urodził się w 1962 roku w Ipswich (wschodnia Anglia). Przyszedł na świat w katolickiej rodzinie, jako najstarsze z sześciorga dzieci fotografa i ilustratora Marka Fiennesa oraz pejzażystki i pisarki Jennifer Anne Mary Alleyne Lash. Fiennes jest w ósmym pokoleniu kuzynem księcia Karola.

Zamiłowanie do sztuki wyniósł z domu, zresztą podobnie jak większość jego rodzeństwa, która także wybrała karierę artystyczną. Uczęszczał do szkoły dla chłopców Bishop Wordsworth. Początkowo miał zamiar zostać malarzem, rozpoczął nawet naukę w Chelsea College of Art & Design, jednak już po roku przeniósł się do Royal Academy od Dramatic Art.

Zdjęcie Ralph Fiennes w 1999 roku / Matthew Fearn - PA Images/PA Images via Getty Images / Getty Images

Ralph Fiennes: Kariera i najważniejsze role

Pierwsze kroki w zawodzie stawiał na deskach teatrów, odnosząc na tym polu wiele sukcesów. W 1995 roku, występując na Broadwayu, odebrał nagrodę teatralną Tony Award za rolę Hamleta w spektaklu reżyserii Jonathana Kenta z Almeida Theatre Company.

Pierwszym ważnym występem Fiennesa w filmie była rola Heathcliffa, porywczego buntownika o wrażliwości romantyka w melodramacie "Wichrowe Wzgórza" (1992).

To dzięki tej produkcji został dostrzeżony przez Stevena Spielberga , który obsadził go w roli Amona Götha - bezdusznego nazisty, komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie w dramacie historycznym "Lista Schindlera" (1993). Za ten występ otrzymał m.in. nominację do Oscara i Złotego Globu. Do roli przytył 13 kilogramów.



Zdjęcie Ralph Fiennes w filmie "Lista Schindlera" / Universal Pictures / Amblin Entertainment/Collection Christophel / East News

Kolejnym ważnym wcieleniem Fiennesa była rola w obsypanym wyróżnieniami dramacie wojennym "Angielski pacjent" , gdzie zagrał ciężko rannego pilota László Almásy. Występ przyniósł mu kolejną nominację do Oscara i Złotego Globu.

W kolejnych latach wystąpił w filmach wielu gatunków, specjalizując się w rolach tajemniczych, rozdartych wewnętrznie bohaterów. Nie ograniczał się wyłącznie do kina ambitnego, zagrał chociażby u boku Jennifer Lopez w komedii romantycznej "Pokojówka na Manhattanie" (2002).

Zdjęcie Ralph Fiennes, Jennifer Lopez w filmie: "Pokojówka na Manhattanie" / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection / East News

Aktor dwa razy rozważany był do roli Jamesa Bonda, niestety bez powodzenia. Za pierwszym razem do filmu "GoldenEye" zatrudniono Pierce'a Brosnana, a później nowym agentem 007 został Daniel Craig. W 2012 roku dołączył jednak do serii filmów o Jamesie Bondzie jako M, nowy szef angielskiego wywiadu.

Gwiazdor jest również bardzo dobrze znany z serii "The King's Man".

Ralph Fiennes jako Voldemort

Ralph Fiennes zdradził niedawno, że na początku nie był przekonany do występu w produkcji o młodym czarodzieju, gdyż pierwsze części książki kojarzyły mu się z opowieściami skierowanymi do dzieci. Za namową najbliższych przyjął jednak rolę Voldemorta, który w historii Harry'ego Pottera jest ucieleśnieniem zła.



Fiennes wcielał się w czarnoksiężnika i głównego przeciwnika Harry’ego Pottera w czterech częściach serii. Warto podkreślić jednak, że w "Kamieniu filozoficznym" Voldemorta zagrał Richard Bremer.

Zdjęcie Ralph Fiennes jako Voldemort / Courtesy of Warner Bros. Picture / East News

Ralph Fiennes do roli Voldemorta musiał przechodzić wielogodzinną charakteryzację - miał sztuczne zęby, komputerowo usuwano mu także nos. To jednak nie koniec niedogodności. Niedawno aktor zdradził, że grając tego bohatera, pod sukmaną musiał nosić kobiece pończochy.

"Nosiłem szaty, w których musiałem pełzać jak wąż. Pod moim strojem miałem parę kobiecych pończoch. Za każdym razem, kiedy szedłem, zsuwały mi się coraz niżej i niżej, aż do kolan i stawały się niewygodne. Musieliśmy jakoś temu zaradzić. Wyposażono mnie więc w pas do pończoch i podwiązki. Bardzo lubiłem drażnić się z kaskaderem, podnosząc mój kostium" - wyznał Ralph Fiennes w amerykańskim talk-show "The View".

Zapytany przez Variety, czy zdecydowałby się na ponowne wcielenie się w rolę Voldemorta, Ralph Fiennes odparł: "Na pewno, oczywiście. Nie ma co do tego wątpliwości".

Słowa aktora pojawiły się po tym, gdy szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ujawnił, że chce zrobić więcej filmów o Harrym Potterze.

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2" 1 / 9 Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Ralph Fiennes stanął w obronie J.K. Rowling

Wokół autorki bestsellerowych książek o Harrym Potterze latem 2020 roku rozpętała się medialna burza. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych komentarzy, dotyczących zagadnienia tożsamości płciowej, które słynna pisarka opublikowała w mediach społecznościowych.



Ralph Fiennes nie pierwszy raz stanął w obronie J.K. Rowling - ponownie chodzi o jej (dla wielu) kontrowersyjne stanowisko w sprawie praw osób transpłciowych.



Fiennes w rozmowie z dziennikarzem "The New York Times Magazine" przyznał, że "obelgi słowne", którymi w internecie obrzucana jest J.K. Rowling są "obrzydliwe" i "przerażające".



"Rozumiem ten punkt widzenia, ktoś może być zły na to, co ona mówi o kobietach. Ale [ona] nie jest przecież jakąś prawicową faszystką. To tylko kobieta, która mówi: 'Jestem kobietą i czuję, że jestem kobietą i chcę móc powiedzieć, że jestem kobietą'. Ja to rozumiem, chociaż nie jestem kobietą" - powiedział Fiennes.

Zdjęcie JK Rowling i Ralph Fiennes w 2007 roku / Dave M. Benett/Getty Images / Getty Images

Zobacz również:

"Menu": Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes i nietypowa kolacja

Ralph Fiennes znów jako Voldemort w "Harrym Potterze"?

Ralph Fiennes stanął w obronie J.K. Rowling. "Te obelgi słowne są przerażające"