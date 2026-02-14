Margot Robbie wzorowała się na Rachel McAdams

Margot Robbie przyznała, że na początku swojej drogi zawodowej, kiedy przygotowywała się do udziału w castingach, wzorowała się na Rachel McAdams. A konkretnie na jej nagraniu zarejestrowanym przy okazji starania się o rolę Allison "Allie" Calhoun w "Pamiętniku".

"Zanim szłam na swój casting, oglądałam przesłuchanie Rachel McAdams do roli w 'Pamiętniku'. Jest tam taka czarująca, prawdziwa i nie sposób jej nie lubić. Miałam nadzieję, że będę dzięki temu równie dobra jak ona" - zdradziła w rozmowie z BBC Radio 2 Margot Robbie.

"Teoretycznie można powiedzieć, że każdą swoją rolę dostałam dzięki niej, bo zawsze oglądałam jej przesłuchanie przed swoimi castingami" - dodała gwiazda "Wichrowych wzgórz".

Aktorki spotkały się w 2013 roku na planie filmu "Czas na miłość".

"Miałam niewielką rolę, a ona była główną bohaterką. Wtedy byłam nikim, a ona była dla mnie tak miła. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo się starała, aby być uprzejmą. Po prostu ją uwielbiam" - wyznała Robbie.

Margot Robbie i "Wichrowe wzgórza". Rachel McAdams i "Pomocy"

Obie gwiazdy występują w filmach, które aktualnie obecne są na ekranach polskich kin.

Margot Robbie możemy od 13 lutego podziwiać w nowej ekranizacji słynnej powieści "Wichrowe wzgórza". U jej boku występuje Jacob Elordi.

Z kolei Rachel McAdams i Dylan O'Brien grają w filmie "Pomocy", który w dwóch pierwszych tygodniach od premiery znalazł się na szczycie północnoamerykańskiego box-office'u.