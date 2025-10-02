"Last Christmas": komedia romantyczna, która wyciska łzy

Kate (znana z "Gry o tron" Emilia Clarke) na co dzień pracuje jako elf w jednym ze sklepów z artykułami świątecznymi. Swoim pechem mogłaby obdarować co najmniej kilka osób. Pewnego dnia bohaterka poznaje Toma (Henry Golding) - mężczyznę idealnego - dzięki czemu w jej życiowym tunelu beznadziei pojawia się światełko. Tymczasem w Londynie nastaje "najpiękniejszy czas w całym roku", który zaczyna krzyżować wszystkie plany Kate.

"Last Christmas" to film luźno inspirowany niezniszczalnym przebojem George'a Michaela i zespołu Wham!. Za reżyserię odpowiada Paul Feig, a u boku Clarke i Goldinga wystąpiły Michelle Yeoh oraz Emma Thompson, która jest współtwórczynią scenariusza. Krytycy docenili chemię między głównymi bohaterami oraz atmosferę świąteczną. To idealna propozycja dla miłośników komedii romantycznych, które wyciskają łzy. Choć nie jest to film głęboki, oferuje przyjemną atmosferę i świąteczny nastrój.

"Last Christmas" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Last Christmas" zostanie dzisiaj, 2 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.55.

