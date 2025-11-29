"Rouge Male": Benedict Cumberbatch planuje przenieść na ekran słynną brytyjską powieść

Benedict Cumberbatch wraz z jego firmą produkcyjną SunnyMarch już w 2016 roku ogłosili wstępne plany ekranizacji książki Geoffrey'a Householta. Film jednak do tej pory nie wszedł jeszcze w fazę realizacji. W podcaście SmartLess, prowadzonym przez Seana Hayesa, Jasona Batemana i Willa Arnetta, aktor wyraził nadzieję, że uda się rozpocząć zdjęcia w 2026 roku.

"Nie mamy jeszcze daty rozpoczęcia zdjęć, ale staramy się zaplanować je na przyszły rok. Na pewno to zrobimy" - powiedział Cumberbatch.

Reklama

"Rogue Male": o czym opowiada książka?

Opublikowana w 1939 roku powieść "Rogue Male" opowiada o bezimiennym brytyjskim sportowcu, który próbuje zgładzić europejskiego dyktatora. Bohater zostaje jednak złapany i pozostawiony na śmierć. Z czasem udaje mu się uciec i powrócić do Anglii. Ścigany przez agentów wroga i policję musi się ukrywać.

"To pierwsza powieść o zbiegłym przestępcy, która była ogromną inspiracją dla Iana Fleminga przy tworzeniu postaci Bonda. Kiedy po raz pierwszy usiedliśmy, aby o tym porozmawiać, zaczęliśmy myśleć, czy to nie jest film dla facetów? Im dłużej jednak zgłębialiśmy tematykę tej powieści, motywacje bohatera, wynik jego działań oraz to, jak został zdradzony zarówno przez własną stronę, jak i przez stronę, którą próbował obalić, tym bardziej fascynujące wydawało nam się to, jak wpisuje się to w aktualną sytuację polityczną na świecie" - mówił Cumberbatch.

Kiedy projekt ogłoszono po raz pierwszy, do napisania scenariusza zatrudniono Michaela Lesslie. Film miał być realizowany przez Fox Searchlight, a główną rolę miał zagrać sam Cumberbatch.

Zobacz też:

Ta scena przeszła do historii. Mogła być jeszcze mocniejsza

