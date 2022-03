"Projekt Adam" znalazł się na trzecim miejscu najlepszych filmowych otwarć Netfliksa od czasu wdrożenia nowego systemu raportowania danych.

"Projekt Adam" podbija Netflix

Nowy sposób mierzenia wyników oglądalności został wprowadzony przez platformę Netflix w ubiegłym roku. Aktualnie dane te podawane są każdego tygodnia w ujęciu weekendowym. I tak, jak podaje portal "The Hollywood Reporter", "Projekt Adam" w dniach od 11 do 13 marca był oglądany przez 92,4 miliony godzin.

To trzeci z kolei najlepszy wynik spośród filmów, które debiutowały po wprowadzeniu nowego systemu. Większą popularnością cieszyły się tylko filmy "Czerwona nota" (149 milionów godzin) i "Nie patrz w górę" (111 milionów godzin). Wynik filmu "Projekt Adam" dobrze wróży na przyszłość. "Czerwona nota", też z udziałem Ryana Reynoldsa, została potem najchętniej oglądanym filmem Netfliksa w pierwszych 28 dniach od premiery.

Innym faktem sprzyjającym filmowi "Projekt Adam" jest to, że film zanotował solidną porcję ponownych wyświetleń. To oznacza, że wielu widzów obejrzało go powtórnie.



Zdjęcie Walker Scobell i Ryan Reynolds w filmie "Projekt Adam" / Netflix / materiały prasowe

Trzeba jednak pamiętać, że wyników oglądalności filmów Netfliksa nie można skonfrontować z wynikami podawanymi przez niezależne źródła. Niezbędne jest bazowanie na danych podanych przez Netflix, który i tak pozostaje jedną z niewielu platform streamingowych, które dzielą się takimi danymi.

Wyniki oglądalności produkcji Netfliksa podaje też firma Nielsen, jednak te dane prezentowane są z czterotygodniowym opóźnieniem i obejmują jedynie amerykańskich użytkowników, czyli około 1/3 wszystkich zarejestrowanych użytkowników tej platformy. Dane podawane przez Nielsena nie uwzględniają też oglądalności na urządzeniach mobilnych.

"Projekt Adam": Fabuła, obsada, zwiastun

Bohaterem filmu jest podróżujący czasie pilot. Kiedy mężczyzna ląduje awaryjnie w 2022 roku, musi poradzić sobie z niecodziennym wyzwaniem: uratować świat z pomocą swojego (nieżyjącego) ojca i... pewnego dwunastolatka (młodszej wersji samego siebie).



W filmie występują: Ryan Reynolds , Jennifer Garner , Mark Ruffalo , Walker Scobell , Catherine Keener oraz Zoe Saldaña .



Za reżyserię nowej produkcji Netflix odpowiada Shawn Levy, a scenariusz napisali Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett i Mark Levin.

Wideo "Projekt Adam": Oficjalny zwiastun

