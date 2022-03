Aleksander jest owocem miłości Katarzyny Figury i jej pierwszego męża, Jana Chmielewskiego. Urodził się w 1987 roku. Aktorka zaczynała wtedy swoją wielką karierę.

Katarzyna Figura: Kariera i rodzina

Przypomnijmy, że Figura jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1985 roku. Na ekranie zadebiutowała jeszcze podczas studiów rolą Laury w filmie "Przeznaczenie" (1983) Jacka Koprowicza .



Jako studentkę oglądaliśmy ją też w epizodycznej roli w filmie Wojciecha Jerzego Hasa "Osobisty pamiętnik grzesznika", ale jej pierwszą dużą rolą filmową była dopiero postać Once w "Ga, ga. Chwała bohaterom" Piotra Szulkina z 1986 roku.



Następnie zagrała prześliczną Różyczkę w baśni filmowej Jerzego Gruzy "Pierścień i róża" (1986) oraz w komedii Radosława Piwowarskiego "Pociąg do Hollywood" , gdzie wcieliła się w postać Merlin Wafelek - dziewczyny która marzy o tym by zostać gwiazdą filmową.



Od tamtej pory Figura stała się jedną z największych gwiazd polskiego kina. W kolejnych latach często obsadzano ją w rolach kobiet epatujących erotyzmem i podkreślających swoją seksualność, jak w "Kingzajsie" (1987) Juliusza Machulskiego . Rola Ali umocniła jej wizerunek polskiej seksbomby i przyniosła jej jeszcze większą popularność. Gdy obraz Machulskiego trafił na ekrany, jej syn miał kilka miesięcy.

"Zagrałam już w 'Pociągu do Hollywood' i w 'Kingsajzie'. Nie mogłam być tylko szczęśliwą matką, zapominając, że jestem aktorką. Ale nigdy nie myślałam o tobie jako zagrożeniu dla mojej kariery. Kiedy dostałam stypendium we Francji, skorzystałam z niego. Miałam w sobie taki imperatyw, żeby podbić świat także dla ciebie, żebyś mógł być ze mnie kiedyś dumny" - powiedziała aktorka, zwracając się do syna w ich wspólnym wywiadzie dla "VIVY!".

Aktorka rozstała się ze swoim pierwszym mężem, kiedy Aleksander miał dwa lata. Pomimo tego i bezustannego życia "na walizkach" dbała o regularny kontakt z synem. "W czasie, który mieliśmy już tylko dla siebie, rozmowom nie było końca. A poza tym był również telefon, przez który słyszałam, jak mówisz: 'Bardzo kocham cię, mamo'" - wspominała.

"Cieszę się, że tak dużo rozmawiamy. Zarówno ty, jak i tata jesteście moimi wielkimi przyjaciółmi. Jeżeli jest w sercu miłość, odległość nie ma znaczenia. Kiedy wyjeżdżałaś, tęskniłem i w głębi serca chciałem, żebyś była ze mną" - powiedział Chmielewski w wywiadzie "VIVY!".

Aleksander Chmielewski: Kim jest syn Katarzyny Figury?

Po ukończeniu szkoły średniej syn Katarzyny Figury długo szukał właściwej życiowej ścieżki. "Na początku poszedłem na europeistykę, ale okazało się, że takie przedmioty, jak ekonomia, prawo czy finanse nie są tym, czego szukam. Ty nie wpływałaś na moje wybory. Niczego mi nie sugerowałaś. Chyba chciałaś, żebym uczył się na swoich błędach" - opowiadał Aleksander Chmielewski.



Zdjęcie Katarzyna Figura z ośmioletnim Aleksandrem / Jakub Ostałowski / Agencja FORUM

W końcu postanowił pójść w ślady swojej mamy i zaczął studiować aktorstwo w Warszawskiej Szkole Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy . "To niesamowita sprawa wchodzić w emocje i postaci innych, a po drugie, chciałem lepiej zrozumieć, z czym się zmagasz, z czym sobie radzisz na co dzień, a przez to lepiej zrozumieć ciebie jako człowieka" - wyznał mamie podczas wspólnego wywiadu dla "VIVY!". 35-latek zagrał w kilku popularnych serialach, takich jak "Komisarz Alex", "Diagnoza" czy "Ludzie i bogowie", ale wciąż czeka na aktorski przełom.



W efekcie jego głównym źródłem utrzymania jest tenis - od kilku lat jest instruktorem. "Sport pomaga mi w wyładowaniu złych emocji. Wiele nauczyłem się na korcie. Kiedy czuję gigantyczne emocje, staram się uspokoić, żeby przeciwnik nie był górą. Mimo że w pewnej chwili przegrywam, wyczekuję momentu, w którym mogę wyskoczyć, odbić piłkę, po prostu zaatakować" - tłumaczył syn Katarzyny Figury.

Zdjęcie Katarzyna Figura z synem w "Dzień Dobry TVN" / Agnieszka K. Jurek / East News

Aleksander Chmielewski przyznał, że pomimo rozwodu rodziców, jest z nimi bardzo zżyty. "Mimo rozwodu przyjaźnisz się z tatą. Nie każdy to potrafi. Dla mnie najważniejsze, patrząc z perspektywy czasu, było to, że nie walczyliście ze sobą o mnie, postępowaliście fair play i dlatego też bardzo was kocham. Mam też świetny kontakt z moimi braćmi i siostrami z waszych związków. Daliście mi coś wspaniałego, taką fajną, dużą rodzinę" - zdradził we wspólnej rozmowie z mamą dla "VIVY!".

Zdjęcie Aleksander Chmielewski w towarzystwie mamy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2012 roku / Wojciech Stróżyk / Reporter

