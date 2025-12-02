Kiedy w 2001 roku do księgarń trafiło " Nigdy w życiu !", mało kto zakładał, że ta historia na lata wpisze się w pejzaż polskiej literatury obyczajowej. Opowieść o Judycie, próbującej zbudować życie od nowa po rodzinnej rewolucji, szybko stała się czymś więcej niż lekką, ciepłą książką. Dla tysięcy czytelniczek była wsparciem, towarzyszem zmian, a dla Katarzyny Grocholi - przepustką do statusu jednej z najbardziej lubianych polskich autorek. Przez kolejne lata czytelnicy wracali do tej historii, a jej ekranizacja tylko umocniła fenomen, pokazując, jak bardzo bohaterka trafiła w emocje odbiorców.

Po blisko ćwierć wieku od premiery powieści wydarzyło się jednak coś, na co fani czekali niemal od pierwszej wzmianki o dalszych losach Judyty. Pisarka potwierdziła, że pracuje nad kontynuacją. Zrobiła to w sposób, który natychmiast rozpalił wyobraźnię i wywołał falę radości.

"Nigdy w życiu 2" - wiadomość, na którą czekały pokolenia czytelników

Na Instagramie Grochola pokazała krótkie nagranie, które zaczęło żyć własnym życiem. W rękach trzymała plik zapisanych kartek i różę, a jej uśmiech od pierwszej sekundy zdradzał, że szykuje się coś wyjątkowego. To właśnie wtedy padło pytanie, którego nie trzeba było tłumaczyć żadnemu wielbicielowi jej twórczości. Zapytała: "Czy gdybym wam powiedziała, że kończę książkę pod tytułem 'Nigdy w życiu 2', to byście wiedzieli, o co chodzi?".

Krótka wypowiedź stała się jasnym sygnałem, że historia Judyty doczeka się ciągu dalszego. Autorka doprecyzowała jeszcze więcej w opisie filmu, gdzie napisała po prostu: "Co wy na to? 'Nigdy w życiu 2'?". Wystarczyły dwie linijki tekstu, aby internet oszalał z radości.

Komentarze pod nagraniem tylko potwierdziły, jak ważna dla wielu była pierwsza część. Czytelniczki zaczęły dzielić się wspomnieniami, często bardzo osobistymi. Dla wielu "Nigdy w życiu!" było książką towarzyszącą w kryzysie, impulsem do zmian albo po prostu literackim ciepłem, które wracało w trudnych momentach.

Wśród reakcji pojawiły się słowa wdzięczności i wzruszenia, a także spontaniczna radość. Internautki pisały, że pierwsza część trzymała je "przy życiu", że dzięki niej odnalazły w sobie siłę i że powrót do Judyty jest jak otwarcie ulubionego albumu po latach.

Powieść "Nigdy w życiu" i jej ekranizacja

Warto przypomnieć, że książka z 2001 roku szybko stała się bestsellerem i sprzedała się w ogromnym nakładzie. Późniejsza ekranizacja z Danutą Stenką podbiła serca widzów, stając się jedną z najpopularniejszych polskich komedii romantycznych. To połączenie literackiego hitu z filmowym sukcesem sprawiło, że opowieść o Judycie wrosła w popkulturę, stając się punktem odniesienia dla wielu czytelniczek i widzek.

Właśnie dlatego zapowiedź kontynuacji wywołała tak silne emocje. Powrót do świata, który stał się bliski tak wielu osobom, to wydarzenie rzadkie, zwłaszcza po tylu latach. Jednocześnie daje szansę, by ta historia trafiła do nowych odbiorców, którzy poznają ją już z perspektywy współczesności.