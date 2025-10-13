"Przykładny obywatel": hit kina akcji z Liamem Neesonem w roli głównej

Nels (Liam Neeson) mieszka wraz z żoną (Laura Dern) w niewielkiej górskiej chacie na uboczu. Właśnie otrzymał tytuł "Obywatela roku" za swoją ciężką pracę operatora śnieżnego pługu. Na jego barkach spoczywa bowiem odpowiedzialność za przejezdność dróg prowadzących do popularnego wśród turystów kurortu w Górach Skalistych, gdzie życie płynie rytmem wyznaczanym opadami śniegu. Spokojną egzystencję Nelsa burzy jednak niespodziewana śmierć jego syna (Michael Neeson), który umiera wskutek przedawkowania. Rodzina przeżywa traumę. On sam ma mroczne myśli, nie widząc już sensu życia. Kiedy dowiaduje się, że za śmierć jego syna są odpowiedzialni ludzie z Denver, postanawia sobie, że sprawiedliwości musi stać się zadość.

Twórca filmu "Przykładny obywatel", Hans Petter Moland nazywany jest "norweskim Ridley’em Scottem", bowiem karierę filmową zaczynał, realizując z powodzeniem telewizyjne reklamy. Rozgłos na całym świecie zdobył czarną komedią "Obywatel roku" (2014). "Przykładny obywatel" powraca do tej historii, ale w amerykańskich realiach. Krytycy doceniali zwroty fabularne oraz charyzmę Neesona. Część widzów chwali widowiskowy charakter filmu i sceny akcji, trzymające w napięciu.

"Przykładny obywatel" w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Przykładny obywatel" zostanie, dzisiaj, 13 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.30. Widzowie zobaczą powtórkę w sobotę, 18 października, o godz. 21.40, również w Polsacie.

