"Szklana pułapka 2": kontynuacja kultowego filmu

"Szklana pułapka 2" to kontynuacja przeboju kinowego, dzięki któremu Bruce Willis został gwiazdą Hollywood. W wigilijny wieczór, policjant John McClane, czeka na przylot swojej żony, Holly. W tym samym czasie terroryści, przejmują kontrolę nad systemem nawigacyjnym lotniska. Napastnicy nie przewidzieli jednak, że na ich drodze stanie McClane, który zrobi wszystko, by uratować zagrożonych pasażerów, wśród których jest Holly.

Reżyserem filmu jest Renny Harlin, a za scenariusz odpowiadają Steven E. de Souza oraz Doug Richardson. U boku Willisa wystąpili: Bonnie Bedelia, William Sadler, Dennis Franz i inni. "Szklana pułapka 2" nie była tak ciepło odebrana jak pierwsza część, ale jest uważana za jedną z lepszych odsłon z franczyzy. Krytycy chwalili tempo i widowiskowość, ale zwracano uwagę na nielogiczność niektórych rozwiązań fabularnych.

"Szklana pułapka 2" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 2" zostanie dzisiaj, 23 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

