Polsat pokaże dzisiaj kontynuację wielkiego hitu kina akcji
"Szklana pułapka 2" to sequel kultowego przeboju, który na zawsze wpisał się w historię kina akcji. Film, choć nieco gorzej oceniany niż pierwsza część, zachwyca widowiskowością, a sceny akcji sprawiają, że trudno oderwać wzrok od ekranu. Dzisiaj Polacy zobaczą produkcję w telewizji.
"Szklana pułapka 2" to kontynuacja przeboju kinowego, dzięki któremu Bruce Willis został gwiazdą Hollywood. W wigilijny wieczór, policjant John McClane, czeka na przylot swojej żony, Holly. W tym samym czasie terroryści, przejmują kontrolę nad systemem nawigacyjnym lotniska. Napastnicy nie przewidzieli jednak, że na ich drodze stanie McClane, który zrobi wszystko, by uratować zagrożonych pasażerów, wśród których jest Holly.
Reżyserem filmu jest Renny Harlin, a za scenariusz odpowiadają Steven E. de Souza oraz Doug Richardson. U boku Willisa wystąpili: Bonnie Bedelia, William Sadler, Dennis Franz i inni. "Szklana pułapka 2" nie była tak ciepło odebrana jak pierwsza część, ale jest uważana za jedną z lepszych odsłon z franczyzy. Krytycy chwalili tempo i widowiskowość, ale zwracano uwagę na nielogiczność niektórych rozwiązań fabularnych.
Film "Szklana pułapka 2" zostanie dzisiaj, 23 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.
Czytaj więcej: "Szklana pułapka 3" prawie nie weszła do kin. Wszystko przez narodową tragedię