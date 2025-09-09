"Leon zawodowiec": ponadczasowy klasyk

Leon to samotny zawodowiec z własnym kodeksem postępowania. Jest w tym, co robi, wyjątkowo dobry, jednak pewnego dnia łamie swoje zasady i otwiera drzwi Matyldzie, której rodzina padła ofiarą ataku przeprowadzonego przez skorumpowanych policjantów pod wodzą niebezpiecznego Stansfielda. Wbrew woli stają się sobie bliscy i zaczynają wspólnie spędzać czas. Leon uczy Matyldę swojego fachu, a ona w zamian pomaga mu w nauce czytania. Między nimi rodzi się wyjątkowa więź, która zmienia Leon’a. Postanawia stawić czoła Stansfieldowi, który okazuje się sprytnym i nieprzewidywalnym przeciwnikiem.

"Leon zawodowiec" jest uważany za kultowy film lat 90. W tytułowej roli wystąpił Jean Reno. Na ekranie partneruje mu zaledwie 12-letnia Natalie Portman, dla której była to pierwsza duża rola w karierze. Z kolei Gary Oldman wystąpił w roli Stansfielda. Za reżyserię odpowiada Luc Besson.

Popularność dzieła utrzymuje się do dziś. Postać Leona stała się ikoną kina sensacyjnego i inspiracją dla wielu późniejszych produkcji o podobnej tematyce. "Leon zawodowiec" pozostaje jednym z tych filmów, które mimo upływu lat wciąż wywołują emocje i dyskusje wśród fanów kina na całym świecie.

"Leon zawodowiec" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Leon zawodowiec" zostanie dzisiaj, 9 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.30.