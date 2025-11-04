"Niezniszczalni 3": kolejna odsłona kultowej serii

"Niezniszczalni 3" to kolejna część przebojowej serii. Podczas kolejnej, z pozoru rutynowej akcji, Barney Ross (Sylvester Stallone) i jego ekipa trafiają na starego przyjaciela, Stonebanksa (Mel Gibson), który zszedł na złą drogę.

Conrad Stonebanks to obecnie jeden z największych na świecie handlarzy bronią. Zanim przeszedł na ciemną stronę mocy, był jednym z tych, którzy powołali do życia Niezniszczalnych - kierującą się własnym kodeksem honorowym grupę najlepszych na świecie żołnierzy do wynajęcia. Czy drużynie Rossa uda się przechytrzyć dawnego kompana, znającego na wylot ich metody działania? W realizacji misji wesprze ich kolejna generacja najemników - młodszych gwiazd kina akcji, wśród którym prym wiedzie Jason Statham jako Lee Christmas. Wszyscy chcą wyrównania rachunków!

Za reżyserię odpowiada Patrick Hughes. Scenariusz współtworzyli Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger oraz Katrin Benedikt. Choć globalnie film zarobił ponad 200 mln dolarów, to w porównaniu do budżetu oraz poprzednich części nie był spektakularny sukcesem.

"Niezniszczalni 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Niezniszczalni 3" zostanie dzisiaj, 4 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:40.

