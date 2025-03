Zagra w największym filmie Netfliksa? Aktor nie ma złudzeń

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Alan Ritchson, który zyskał sławę dzięki roli w serialu akcji "Reacher" na Amazon Prime Video, nie ma wątpliwości - jego nowy film dla Netflixa, "War Machine", to prawdziwy game-changer. "To będzie prawdopodobnie największy film, jaki kiedykolwiek miał Netflix. Ten film będzie potworem. To najfajniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobili, gwarantuję" - zapowiedział z pełnym przekonaniem w najnowszej rozmowie z "WIRED".

Zdjęcie Alan Ritchson / Jamie McCarthy / Getty Images