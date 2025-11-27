Polka z nominacją do Europejskiej Nagrody Filmowej. To ceniona kompozytorka

Polka nominowana do Europejskich Nagród Filmowych

Hania Rani, czyli Hanna Raniszewska, od lat zachwyca muzyką nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Pianistka i kompozytorka otrzymała w marcu Fryderyka w kategorii Artystka Roku. Inspiruje się zarówno dziełami Chopina, jak The Beatles czy Radiohead. Podbiła serca słuchaczy płytami "Esja" oraz "Home" z 2020 roku. Na swoim koncie ma już 7 Fryderyków, Paszport Polityki i występy na najważniejszych imprezach w Europie.

Miała okazję stworzyć muzykę do m.in. do "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego, "Śubuka" Jacka Lusińskiego, prezentowanego w Cannes filmu "Rosalie" Stéphanie Di Giusto, kilku seriali, filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. Niedawno skomponowała utwory do filmu Joachima Triera "Wartość sentymentalna", który miał premierę w Konkursie Głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. Teraz otrzymała nominację do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii "najlepsza muzyka".

Zdjęcie Stellan Skarsgård i Elle Fanning w scenie z filmu "Wartość sentymentalna" / materiały prasowe

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej. Uroczyste gale odbywały się początkowo w listopadzie, a od wielu lat w grudniu. Tegoroczna została natomiast przesunięta - 38. ceremonia rozdania Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się 17 stycznia 2026 roku w Berlinie.

Hania Rani skomponowała muzykę do filmu Joachima Triera

Film Joachima Triera ( "Najgorszy człowiek na świecie" , "Oslo, 31 sierpnia", "Reprise. Od początku. Raz jeszcze...") jest opowieścią o dwóch siostrach: aktorce Norze ( Renate Reinsve ) oraz Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) i ich zmaganiach z żałobą po śmierci matki. Ich życie wywróci się do góry nogami po powrocie dawno niewidzianego ojca, znanego reżysera filmowego Gustava ( Stellan Skarsgård ), którego celem jest nie tylko poprawienie relacji z córkami, ale przede wszystkim nakręcenie kolejnego filmu z córką w roli głównej.

Oprócz muzyki "Wartość sentymentalna" ma szansę na jeszcze siedem nagród: cztery w kategoriach głównych i trzy w technicznych. Nominacja kompozytorki nie jest natomiast jedynym polskim akcentem podczas tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych. Polska koprodukcja "Franz Kafka", którą wyreżyserowała Agnieszka Holland ("Zielona granica", "Obywatel Jones", "Pokot"), otrzymała trzy nominacje: jedną dla aktora i dwie w kategoriach technicznych.

Zdjęcie Idan Weiss jako Franz Kafka / Marlene Film Production / materiały prasowe

