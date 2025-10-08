Polacy pójdą dziś późno spać. Polsat pokaże kultową komedię

To jeden z tych wieczorów, gdy wielu widzów z pewnością zostanie przed telewizorami dłużej niż zwykle. O godz. 22:00 Polsat pokaże "Kilera" - kultową komedię Juliusza Machulskiego, która po premierze w 1997 roku podbiła serca milionów Polaków. Przez lata zdążyła stać się nie tylko filmem, ale i zjawiskiem kulturowym, a cytaty z niej na stałe weszły do języka potocznego.

"Kiler" na Polsacie - film, który zna cała Polska

Juliusz Machulski stworzył historię, która do dziś nie ma sobie równych w polskim kinie komediowym. "Kiler" to opowieść o Jurku Kilerze, sympatycznym taksówkarzu, którego zbiegiem okoliczności wzięto za płatnego zabójcę. W tej roli Cezary Pazura zagrał jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych kreacji, łącząc lekkość, absurd i urok w postać, której nie da się nie lubić.

Obok niego na ekranie pojawiła się plejada znakomitych aktorów. Jerzy Stuhr jako nieustępliwy komisarz Ryba, Janusz Rewiński w roli gangstera Siary, Katarzyna Figura jako energiczna Rysia, Krzysztof Kiersznowski w pamiętnej roli Wąskiego oraz Jan Englert jako pewny siebie Lipski - każdy z nich wniósł do filmu element, który uczynił go ponadczasowym.

"Kiler" - rekordowa frekwencja i nieprzemijający humor

Producenci filmu zakładali, że "Kilera" obejrzy około 700 tysięcy widzów, jednak rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania. Komedię Machulskiego w kinach zobaczyło ponad 2 miliony osób, co uczyniło ją jednym z największych sukcesów kasowych w historii polskiej kinematografii.

Sekret sukcesu tkwi w dialogach, które do dziś cytowane są w codziennych rozmowach. Teksty takie jak "Bo to zła kobieta była" czy "Jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą..." stały się częścią polskiego języka. Film, mimo upływu lat, nie zestarzał się ani odrobinę, nadal bawi, zaskakuje i zachwyca tempem, którego mogłoby mu pozazdrościć wielu współczesnych twórców.

"Kiler" w telewizji. Kiedy oglądać?

Film "Kiler" będzie można obejrzeć we wtorek, 8 października, o godz. 22:00 na antenie Polsatu. W obsadzie znaleźli się m.in. Cezary Pazura, Jerzy Stuhr, Janusz Rewiński, Katarzyna Figura, Krzysztof Kiersznowski i Jan Englert. Za reżyserię odpowiada Juliusz Machulski, mistrz polskiej komedii, który po raz kolejny udowodnił, że potrafi połączyć inteligentny humor z wartką akcją.