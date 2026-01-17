"xXx" (2002): o czym opowiada film?

Xander Cage (Vin Diesel), zapalony miłośnik sportów ekstremalnych, uwielbia intensywny wysiłek i ryzyko, a kłopoty z wymiarem sprawiedliwości to dla niego codzienność. Zarabia na życie, sprzedając nagrania swoich niebezpiecznych wyczynów. Podczas jednej z takich akcji zwraca na niego uwagę oficer agencji rządowej, Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson). W Pradze ginie właśnie jeden z funkcjonariuszy tej organizacji i Gibbons potrzebuje człowieka do zadań specjalnych, który rozprawiłby się z odpowiedzialnym za to gangiem. Notorycznie łamiący prawo Xander, by uniknąć więzienia, zgadza się na współpracę z agencją. Jedzie do Pragi z zadaniem infiltracji niebezpiecznej rosyjskiej organizacji "Anarchia 99". Jej szefem jest dezerter z armii rosyjskiej armii Yorgi (Marton Csokas). Pracują dla niego dawni oficerowie i jego kochanka, piękna i bezwzględna Yelena (Asia Argento).

Reżyser Rob Cohen i aktor Vin Diesel spotkali się na planie "Szybkich i wściekłych". Udana współpraca i tym razem zaowocowała kinowym hitem.

Diesel był zafascynowany Xanderem i bardzo cenił scenariusz Richa Wilkesa:

"Pomysł stworzenia nowego rodzaju tajnego agenta był interesujący i stanowił wyzwanie. W każdym przedsięwzięciu najpierw musi przyciągnąć mnie treść, a tu spodobała mi się koncepcja faceta, którego obchodzi wyłącznie poszukiwanie przygód. Nie interesują go w ogóle sprawy polityczne z wyjątkiem tych, które dotykają go bezpośrednio. Spodobał mi się pomysł, że ktoś taki jak Xander miałby przyjąć na siebie obowiązki tajnego agenta. Myśl, że facet, który najmniej się nadaje do uratowania świata miałby się tym właśnie zająć był fascynujący."

"xXx": przygotowania do roli

Gwiazdor od razu rozpoczął intensywne przygotowania, rozumiejąc znaczenie wiarygodności postaci Xandera Cage'a dla widzów.

"Zagranie tej postaci oznaczało dla mnie trzymiesięczne przygotowania i treningi. Trenowałem z najlepszymi wspinaczami, motocyklistami, deskarzami i ekspertami od broni, skoczkami BASE oraz komandosami Navy S.E.A.L.S specjalizującymi się w nurkowaniu. Wszystkie umiejętności Xandera trzeba było przygotować przed produkcją. Sam do pewnego stopnia lubię tego typu sporty i przygody, więc naprawdę mi się to podobało" - wyjaśniał Diesel.

"Nigdy przedtem nie jeździłem motocyklem crossowym, a już pierwszego dnia wykonywałem skoki. Możliwość robienia tego pod okiem specjalistów była wspaniała. Jak na ironię, nie musiałem wiele ćwiczyć z ciężarami. Chcąc oddać zwinność Xandera, musiałem raczej schudnąć. Podczas treningu zauważyłem, że moje ciało zaczyna reagować inaczej. Podczas kręcenia filmu okazało się, że mogę robić rzeczy, których wcześniej nie potrafiłem" - zauważył.

