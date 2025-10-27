Polacy dziś nie zmrużą oka. W telewizji kontynuacja legendarnej serii

"Jurassic World: Upadłe królestwo": spektakularne sceny

"Jurassic World: Upadłe królestwo" to kontynuacja zainicjowanej trzy lata temu serii z Chrisem Prattem w głównej roli.

Minęły cztery lata, od kiedy luksusowy park rozrywki Jurassic World został zdewastowany przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi się do życia, Owen (Chris Pratt) i Claire (Bryce Dallas Howard) za wszelką cenę chcą uratować pozostałe przy życiu stwory. Owen próbuje odnaleźć Blue, zaginionego raptora, którego wychował, dla Claire ocalenie dinozaurów staje się najważniejszą misją. Kiedy przybywają na wyspę, wulkan zaczyna już wyrzucać z siebie deszcz lawy; Claire i Owen odkrywają spisek mający przywrócić Ziemię do stanu, którego nie widzieliśmy od czasów prehistorycznych.



Poza Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard w obsadzie znalazły się również takie gwiazdy, jak: James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Jeff Goldblum czy Rafe Spall. Za reżyserię odpowiadał pochodzący z Hiszpanii J. A. Bayona ("Sierociniec", "Śnieżne bractwo").

"Jurassic World: Upadłe królestwo" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Jurassic World: Upadłe królestwo" zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 27 października o godzinie 20:35 na Polsacie.

