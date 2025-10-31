Polacy dziś nie zasną. Gwiazdy w pełnym adrenaliny thrillerze
W piątkowy wieczór widzowie mogą liczyć na emocje, adrenalinę i doskonałą rozrywkę w konwencji kina sensacyjnego. Zapewni im ją "Safe House", szpiegowski thriller w znakomitej obsadzie.
Denzel Washington wciela się w postać jednego z najniebezpieczniejszych wrogów CIA, byłego oficera operacyjnego Tobina Frosta, który niespodziewanie pojawia się w jednym z miast Republiki Południowej Afryki i stawia na nogi wywiad całego zachodniego świata. Gdy cudem uchodzi z życiem z zamachu, w którym ginie jego partner, zgłasza się do amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Kapsztadzie. Przejęty przez agentów, zostaje odesłany do kryjówki prowadzonej przez nowicjusza, Matta Westona (Ryan Reynolds – "Narzeczony mimo woli", "Deadpool"), który marzy o pracy agenta operacyjnego.
Kiedy to sekretne miejsce zostaje zaatakowane przez brutalnych najemników, Matt zmuszony jest pomóc w ucieczce Frostowi i szybko zdaje sobie sprawę, że jego moralność i idealizm zostały wystawione na próbę. Teraz obaj muszą starać się przeżyć, aby dowiedzieć się, kto uknuł tę intrygę. Kim są prawdziwi zdrajcy w CIA?
Denzel Washington i Ryan Reynolds tworzą spektakularny duet, ale aktorskich znakomitości nie brak w "Safe House" także w rolach drugoplanowych: nominowana do Oscara® Vera Farmiga ("W chmurach", "Bates Hotel") jako szefowa CIA Catherine Linklater; nominowany do Oscara® Brendan Gleeson ("Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", "Duchy Inisherin") jako oficer David Barlow; nominowany do Oscara® Sam Shepard ("Pierwszy krok w kosmos", "Helikopter w ogniu") jako Dyrektor Operacyjny CIA Harlan Whitford; Ruben Blades ("Szalone serce", "Pewnego razu w Meksyku") jako fałszerz Carlos Villar; Robert Patrick ("Z Archiwum X", "Terminator 2: Dzień sądu") jako oficer amerykańskiego wywiadu Daniel Kiefer; Liam Cunningham ("Głód", "Gra o tron") jako agent brytyjskiego wywiadu MI6 Alec Wade; Joel Kinnaman ("Szybki cash", "The Killing") jako agent CIA Keller oraz Fares Fares ("Zabójcy bażantów", "Morderstwo w hotelu Hilton") jako najemnik Vargas.
Film wyreżyserował Daniel Espinosa ("System", "Life", "Szybki cash") na podstawie scenariusza Davida Guggenheima. Autorem zdjęć to tego filmu był Oliver Wood ("Ultimatum Bourne’a", "Krucjata Bourne’a"), a za montaż odpowiadał Richard Pearson ("Quantum of Solace").
Film "Safe House" zostanie wyemitowany w piątek 31 października o godzinie 22.05 w telewizyjnej Czwórce.