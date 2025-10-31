Polacy dziś nie zasną. Gwiazdy w pełnym adrenaliny thrillerze

Denzel Washington wciela się w postać jednego z najniebezpieczniejszych wrogów CIA, byłego oficera operacyjnego Tobina Frosta, który niespodziewanie pojawia się w jednym z miast Republiki Południowej Afryki i stawia na nogi wywiad całego zachodniego świata. Gdy cudem uchodzi z życiem z zamachu, w którym ginie jego partner, zgłasza się do amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Kapsztadzie. Przejęty przez agentów, zostaje odesłany do kryjówki prowadzonej przez nowicjusza, Matta Westona (Ryan Reynolds – "Narzeczony mimo woli", "Deadpool"), który marzy o pracy agenta operacyjnego.

Reklama

Kiedy to sekretne miejsce zostaje zaatakowane przez brutalnych najemników, Matt zmuszony jest pomóc w ucieczce Frostowi i szybko zdaje sobie sprawę, że jego moralność i idealizm zostały wystawione na próbę. Teraz obaj muszą starać się przeżyć, aby dowiedzieć się, kto uknuł tę intrygę. Kim są prawdziwi zdrajcy w CIA?

Zdjęcie Grafika promująca film "Safe House" / materiały prasowe

"Safe House". Uznani aktorzy w obsadzie

Denzel Washington i Ryan Reynolds tworzą spektakularny duet, ale aktorskich znakomitości nie brak w "Safe House" także w rolach drugoplanowych: nominowana do Oscara® Vera Farmiga ("W chmurach", "Bates Hotel") jako szefowa CIA Catherine Linklater; nominowany do Oscara® Brendan Gleeson ("Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", "Duchy Inisherin") jako oficer David Barlow; nominowany do Oscara® Sam Shepard ("Pierwszy krok w kosmos", "Helikopter w ogniu") jako Dyrektor Operacyjny CIA Harlan Whitford; Ruben Blades ("Szalone serce", "Pewnego razu w Meksyku") jako fałszerz Carlos Villar; Robert Patrick ("Z Archiwum X", "Terminator 2: Dzień sądu") jako oficer amerykańskiego wywiadu Daniel Kiefer; Liam Cunningham ("Głód", "Gra o tron") jako agent brytyjskiego wywiadu MI6 Alec Wade; Joel Kinnaman ("Szybki cash", "The Killing") jako agent CIA Keller oraz Fares Fares ("Zabójcy bażantów", "Morderstwo w hotelu Hilton") jako najemnik Vargas.

"Safe House". Twórcy

Film wyreżyserował Daniel Espinosa ("System", "Life", "Szybki cash") na podstawie scenariusza Davida Guggenheima. Autorem zdjęć to tego filmu był Oliver Wood ("Ultimatum Bourne’a", "Krucjata Bourne’a"), a za montaż odpowiadał Richard Pearson ("Quantum of Solace").

"Safe House" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Safe House" zostanie wyemitowany w piątek 31 października o godzinie 22.05 w telewizyjnej Czwórce.