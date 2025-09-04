Polacy będą dziś płakać ze śmiechu. Polsat pokaże komediowy przebój

"To musi być miłość": polska komedia z gwiazdorską obsadą

Akcja filmu, za którego reżyserię odpowiada Michał Rogalski, rozgrywa się pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Historia opowiada o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni. Matka trzech dorosłych córek wyjeżdża do Sopotu, aby jeszcze raz przemyśleć decyzję o swoim ślubie. Niespodziewanie dołączają do niej córki. Okazuje się, że ich związki nie są tak idealne, jak się im wydawało. W ramach rodzinnych obrad muszą zmierzyć się z rzeczywistością i zdecydować, co dalej. Tymczasem ich partnerzy zrobią wszystko, aby naprawić błędy i odzyskać zaufanie. Doprowadza to do wielu niespodziewanych i zabawnych sytuacji. Czy mężczyźni znajdą sposób, by odzyskać serca sióstr?

W produkcji wystąpili m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Anna Smołowik, Ina Sobala, Małgorzata Zajączkowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Mateusz Rusin i Jan Englert.

Zdjęcie "To musi być miłość" / Ola Grochowska / materiały prasowe

"To musi być miłość" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "To musi być miłość" zostanie wyemitowany już dzisiaj, 4 września o godzinie 23:00 w Polsacie.

