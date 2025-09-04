Polacy będą dziś płakać ze śmiechu. Polsat pokaże komediowy przebój
Już dziś w telewizji widzowie będą mogli obejrzeć polską komedię z gwiazdorską obsadą. W produkcji Michała Rogalskiego zobaczymy m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Tomasza Karolaka czy Jana Englerta. Poniżej znajdziecie informację, na którą godzinę zaplanowano emisję.
Akcja filmu, za którego reżyserię odpowiada Michał Rogalski, rozgrywa się pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Historia opowiada o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni. Matka trzech dorosłych córek wyjeżdża do Sopotu, aby jeszcze raz przemyśleć decyzję o swoim ślubie. Niespodziewanie dołączają do niej córki. Okazuje się, że ich związki nie są tak idealne, jak się im wydawało. W ramach rodzinnych obrad muszą zmierzyć się z rzeczywistością i zdecydować, co dalej. Tymczasem ich partnerzy zrobią wszystko, aby naprawić błędy i odzyskać zaufanie. Doprowadza to do wielu niespodziewanych i zabawnych sytuacji. Czy mężczyźni znajdą sposób, by odzyskać serca sióstr?
W produkcji wystąpili m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Anna Smołowik, Ina Sobala, Małgorzata Zajączkowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Mateusz Rusin i Jan Englert.
Film "To musi być miłość" zostanie wyemitowany już dzisiaj, 4 września o godzinie 23:00 w Polsacie.
