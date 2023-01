Wielkie hity na Netfliksie

"Bielmo" - Film Scotta Coopera powstał na podstawie powieści Louisa Bayarda "The Pale Blue Eye".

Opis: Akcja filmu " Bielmo " rozgrywa się w West Point w 1830 roku. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią.

Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora ( Christian Bale ), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji — młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Premiera: 6 stycznia (piątek)

"Sexify 2"- pierwszy sezon "Sexify" szturmem podbił serca widzów. Zaraz po premierze serial znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. Polska opowieść o seksie, przyjaźni i młodym pokoleniu zyskała jednak nie tylko sympatię polskich widzów. Serial trafił na listę Top 10 w 83 krajach i zajął pierwsze miejsce w dwudziestu z nich, między innymi we Włoszech, Indiach, Egipcie i Dominikanie. W kolejnej odsłonie głównych rolach powracają: Aleksandra Skraba, Sandra Drzymalska i Maria Sobocińska.

Opis: W drugim sezonie dowiemy się, że przyszłość startupu wisi na włosku, a jedynym ratunkiem jest zbadanie i zrozumienie męskiej perspektywy na sprawy seksu i poszerzenie grupy użytkowników aplikacji. Natalia, Paulina i Monika muszą znaleźć złoty środek między swoim burzliwym życiem osobistym, ostro grającą konkurencją i wymagającą inwestorką, aby tym razem osiągnąć sukces.

Premiera: 11 stycznia (środa)

"Wikingowie: Walhalla 2": Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Sama Corletta (Leif Eriksson), Fridę Gustavsson (Freydis Eriksdotter) i Leo Sutera(Harald Sigurdsson). Pieczę nad serialem podobnie jak w pierwszym sezonie sprawuje Jeb Stuart. Do obsady dołączył także polski aktor, Marcin Dorociński.

Opis: To całkowicie nowy rozdział widowiskowej sagi o Wikingach. Fabuła nowego serialu oryginalnego "Wikingowie: Walhalla" rozgrywa się na początku XI wieku i pokazuje historię najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Eriksona, Freydis, Haralda Srogiego i normańskiego króla Wilhelma Zdobywcy. Bohaterowie będą przecierać szlaki i walczyć o przetrwanie w ciągle zmieniającym się i ewoluującym świecie.

Premiera: 12 stycznia (czwartek)

"Wołanie o prawdę" - meksykański dramat społeczny. W rolach głównych: Julieta Egurrola, Teresa Ruiz, Kenya Cuevas.

Opis: Matka pochłonięta poszukiwaniem zaginionej córki znajduje pocieszenie w sieci wsparcia złożonej z innych dotkniętych przemocą kobiet.

Premiera: 11 stycznia (środa)

Zdjęcie "Wołanie o prawdę" / Netflix / materiały prasowe

