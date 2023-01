"Biały szum": O czym jest film?

" Biały szum " Noaha Baumbacha to opowieść o amerykańskiej, patchworkowej rodzinie tworzonej przez wykładowcę akademickiego, kierownika katedry badań nad Hitlerem Jacka Gladneya ( Adam Driver ), jego neurotyczną żonę Babette ( Greta Gerwig ) i gromadkę dzieci.

Na pierwszy rzut oka każde z nich wygląda na szczęśliwych, ale szybko okazuje się, że mierzy się z różnymi problemami. Jednym z nich jest lęk przed śmiercią, kolejnym - wczesna demencja Babette i jej postępujące uzależnienie od tajemniczego leku "Dylar".

Sytuację rodziny dodatkowo komplikuje to, że w okolicy dochodzi do wypadku kolejowego, wskutek którego nad miastem rozprzestrzenia się toksyczna chmura. Przebywanie na otwartej przestrzeni za chwilę może zacząć stanowić śmiertelne zagrożenie. Gladneyowie stają przed dylematem: zignorować ostrzeżenia i zostać w ukochanym domu czy zgodnie z nakazem - tak jak reszta społeczności - ewakuować się do schronu.

Film jest adaptacją docenionej National Book Award powieści Dona DeLillo z 1985 r., jednej z ulubionych książek Grety Gerwig (prywatnie partnerki życiowej reżysera).

"Biały szum": Opinie na temat filmu są mocno podzielone

"Biały szum" to kolejny film Noaha Baumbacha, który powstał dla Netfliksa. Po ogromnym sukcesie " Historii małżeńskiej ", reżyser nawiązał współpracę z platformą streamingową, która ma nadzieje na kolejny dobry sezon nagród. Nowy obraz Baumbacha ma szansę na nominacje do najważniejszych nagród, lecz z pewnością nie powtórzy sukcesu "Historii małżeńskiej".

Głosy na temat filmu są podzielone. W serwisie "Rotten Tomatoes" otrzymał 63% pozytywnych ocen od krytyków i tylko 33% od widzów. W recenzjach można przeczytać, że film jest bardzo trudny w odbiorze przez wymieszanie gatunków i form. Podkreśla się jednak, że wiernie oddaje powieść z 1985 r., a przesłanie jest aktualne.

"Biały szum" zadebiutował na Netfliksie 30 grudnia 2022 roku i co prawda, popularnością nie dorównuje "Glass Onion", lecz plasuje się w polskim rankingu na podium - na trzecim miejscu. Produkcja skierowana jest do specyficznej grupy odbiorców, którzy z pewnością docenią artystyczną wizję reżysera.

Wideo Biały szum | Oficjalny teaser | Netflix