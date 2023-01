Uniwersum najlepszych na świecie płatnych zabójców rozrośnie się teraz o oczekiwaną przez fanów "Ballerinę" . Gwiazda tej produkcji, Ana de Armas , próbkę swojej waleczności zaprezentowała już w ostatnim Bondzie, filmie "Nie czas umierać". Aktorka twierdzi, że oba te filmy trudno jednak porównywać pod względem wysiłku i zaangażowania, jakim musiała się wykazać na planie.

Ana de Armas: Wszystko mnie boli

"Jesteśmy w Pradze już od czterech miesięcy, został nam jeszcze miesiąc zdjęć. Wszystko mnie boli. Moje ciało, moje plecy - wszystko jest obolałe. Narzekam. Jestem poobijana i posiniaczona. Scena w Bondzie trwała piętnaście minut. A to jest cały film, czyli zupełnie inny poziom" - powiedziała Ana de Armas.

Reklama

Aktorka znalazła jednak jeden pozytyw - część tych obrażeń zafundował jej aktor, którego uwielbia. "Pewnego dnia Keanu Reeves i ja ćwiczyliśmy bardzo trudną scenę kaskaderską. Ten człowiek rzucał mną, turlał, robił różne kaskaderskie szaleństwa. I wiedziałam, że nie mogę już narzekać, bo to on to robił! Jest naprawdę najlepszy!" - powiedziała zachwycona. Tym samym de Armas ujawniła, że grana przez nią bohaterka spotka się w jednej ze scen z Johnem Wickiem. Sądząc z opisu obrażeń aktorki, będzie to widowiskowe spotkanie.

"Ballerina": Kto wystąpi w spin-offie "Johna Wicka"?

Reżyserowany przez Lena Wisemana według scenariusza Shaya Hattena film "Ballerina" zapowiada się na klasyczną opowieść o zemście. Główna bohaterka, świetnie wyszkolona zabójczyni, ruszy tropem morderców swoich najbliższych. Obok Any de Armas i Keanu Reevesa w filmie występują też Gabriel Byrne , Norman Reedus i Catalina Sandino Moreno . W obsadzie znalazły się także inne gwiazdy serii "John Wick": Ian McShane, Anjelica Huston i Lance Reddick. Data premiery filmu Wisemana nie jest jeszcze znana.

Ana de Armas: Kubańska pięknośc podbija Hollywood 1 / 11 Ana de Armas i Hugo Silva w filmie "Seks, kłamstwa i narkotyki" Źródło: East News Autor: ALQUIMIA CINEMA/CASTAFIORE FILMS / Album udostępnij