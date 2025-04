Ujawnił szczegóły nowego filmu. Jest inaczej, niż wszyscy myśleli

"Jestem legendą": o czym opowiadał film?

Film "Jestem legendą" był oparty na powieści Richarda Mathesona z 1954 roku. Smith wcielił się w wirusologa z armii amerykańskiej, Roberta Neville'a, który jest ostatnim żyjącym człowiekiem w Nowym Jorku. Próbując opracować lekarstwo na wirusa, jego jedynym towarzyszem jest pies Sam (Abbey). Po pojawieniu się niszczycielskiego wirusa, który zgładził większość populacji i przyczynił się do powstania mutantów, mężczyzna próbuje odnaleźć sposób, by odwrócić proces przemiany.

"Jestem legendą 2": powstaje kontynuacja. Co już wiemy?

O kontynuacji postapokaliptycznego hitu informowaliśmy już w ubiegłym roku. Nad projektem czuwa Will Smith, który po latach powróci do swojej roli. Do obsady dołączył także Michael B. Jordan, co spotkało się z entuzjazmem ze strony widowni.

"Wciąż pracujemy nad scenariuszem i dostosowujemy go do swoich potrzeb. Nie ma daty premiery ani nic takiego. Nie jestem pewien, gdzie dokładnie będziemy kręcić ten film, ale jestem naprawdę podekscytowany możliwością stanięcia z nim [Smithem] przed kamerą" - mówił Michael B. Jordan w wywiadzie dla magazynu "People".

"Możliwość pracy z Willem jest czymś, na co naprawdę czekam. Jestem naprawdę zachwycony " - dodał.

Widzowie przez długi czas zastanawiali się, jaką rolę w historii może odegrać Jordan. Wielu spekulowało, że gwiazdor może wcielić się w młodszą wersję doktora Neville'a lub jego syna. W najnowszym odcinku podcastu "Drink Champs" Will Smith rozwiał wszelkie wątpliwości. Tym razem internautom nie udało się odgadnąć tego, co zaplanowali twórcy:

"Na początku chcieliśmy zrobić prequel, ale wtedy przyszedł Akiva Goldsman i powiedział: 'A co gdybyśmy zrobili nowa wersję, która bazuje na tym alternatywnym zakończeniu, w którym twoja postać przeżyła?' Michael B. Jordan jest głową nowej osady. Nie jest moim synem. Jest taka osada w Connecticut".

Druga część hitu będzie opierać się na alternatywnym zakończeniu, w którym bohater grany przez Smitha przeżywa i udaje się do Bethel w nadziei na odnalezienie kolonii ocalałych.

