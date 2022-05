Johnny Depp nie wróci do "Pirarów z Karaibów"?

Proces pomiędzy Johnnym Deppem i Amber Heard , który toczy się na oczach świata, rujnuje aktorowi karierę. Gwiazdor staje się persona non grata w świecie filmowym.

Wielu chciałoby, aby powstała kolejna, szósta już część "Piratów z Karaibów" , ale czy sens ma kontynuacja serii bez Jacka Sparrowa, w którego brawurowo wcielał się Johnny Depp?

Reklama

Jerry Bruckheimer udzielił 15 maja wywiadu gazecie "The Sunday Times". Producent "Piratów z Karaibów" powiedział, że zastanawiał się nad ponownym zaangażowaniem Johnny'ego Deppa, ale w tym momencie nie jest to możliwe.

"Nie w tym momencie" - powiedział wprost, dodając jednak, że "przyszłość jeszcze nie została rozstrzygnięta". Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że ona sam nie miałby nic przeciwko udziałowi Deppa w kolejnej części serii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" [trailer]

Margot Robbie zastąpi Deppa w "Piratach z Karaibów"?

Producent przyznał jednocześnie, że prowadzi rozmowy z Margot Robbie na temat jednego z dwóch scenariuszy kolejnych części "Piratów z Karaibów".



Czyżby więc gwiazda takich filmów, jak "Wilk z Wall Street" , "Legion samobójców" czy "Pewnego razu... w Hollywood" , miała być nową bohaterką serii i zastąpi Deppa?

Zdjęcie Margot Robbie w filmie "Wilk z Wall Street" / materiały prasowe

Jak dotąd, żadne decyzje nie zostały podjęte. Nie wiadomo, czy aktorka jest zainteresowana taką propozycją. Jerry Bruckheimer nie chciał ujawnić szczegółów ich rozmów.

Dodatkową kwestią jest stanowisko samego Deppa, który również nie jest przekonany, czy chce wrócić do "Piratów z Karaibów". Podczas trwającego aktualnie procesu gwiazdor powiedział, że nie jest zainteresowany powrotem do filmów o piratach.

Na pytanie adwokata Amber Heard: "Faktem jest, panie Depp, że gdyby Disney przyszedł do pana z 300 milionami dolarów i milionem alpak, nic na świecie nie skłoniłoby pana do powrotu i pracy nad kolejną częścią "Piratów z Karaibów". Zgadza się?". "To prawda, panie Rottenborn" - odpowiedział Depp.

Zatem przyszłość serii wciąż jest nieznana.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film