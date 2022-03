Jak informuje portal "Variety", film "Piano Man" ma opowiedzieć o młodych latach Joela i początkach jego działalności muzycznej. Ta zaczęła się, gdy 16-letniego Billy’ego odkrył Irwin Mazur, który został jego pierwszym menadżerem. Pierwsze lata kariery Joel spędził na Long Island, gdzie był członkiem zespołu grającego covery. Zmieniło się to w 1972 roku, gdy został zauważony przez Clive’a Davisa, producenta pracującego z takimi artystami jak m.in. Janis Joplin, Bruce Springsteen czy Santana.

Czytaj też: Kina w Rosji stoją nad przepaścią!

Reklama

Choć twórcy filmu nie współpracują z Billym Joelem , są w posiadaniu praw niezbędnych do stworzenia filmu o Mazurze. Był on menadżerem Joela w latach 1965-1972. Rozstali się na rok przed premierą hitowego albumu Joela zatytułowanego "Piano Man", na którym znalazł się również utwór pod tym samym tytułem. Jak twierdzą producenci filmu "Piano Man", kwestia muzyki w nim wykorzystanej jest jeszcze "do ustalenia".

Reżyser Adam Ripp , to syn Artiego Rippa, producenta, który współpracował z Joelem. "Billy Joel był częścią mojego życia, odkąd mój ojciec podpisał z nim kontrakt i dołączył do swojej wytwórni muzycznej. Miałem wtedy cztery lata. Muzyka Joela stanowi część mojego DNA. Od zawsze chciałem opowiedzieć nieznaną historię tego, w jaki sposób Billy Joel został artystą znanym jako Piano Man" - powiedział Ripp.

Zaangażowany w produkcję filmu biograficznego jest też Irwin Mazur. "Spełniają się marzenia! To prawdziwe wydarzenia, których byłem naocznym świadkiem. Widziałem jak z lokalnego grajka w kapeli The Hassles przerodził się w muzyczną ikonę, która po dziś dzień dostarcza rozrywki całemu światu" - stwierdził menadżer.

Zobacz też:

"Batman": Czy Joker wróci na ekran w drugiej części filmu?

"Batman": Matt Reeves chce pokazać dodatkową scenę

Wojna w Ukrainie. Oliver Stone wciąż wpatrzony w Putina. Nie tylko on!

Leonardo DiCaprio wspiera Ukrainę! Przekazał 10 milionów dolarów