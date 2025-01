Biblioteka Canal+ obfituje w tytuły zachwycające artystyczną formą czy dzieła fabularnie wciągające, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Z różnorodnych produkcji oferowanych przez tę platformę wybraliśmy kilka, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Część z nich jeszcze niedawno podbijało wielki ekran!

"Hrabia Monte Christo"

Marsylia, rok 1815. Awansowany do rangi kapitana statku Edmond Dantès może w końcu poślubić miłość swojego życia, piękną Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia, księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów - dziś wysoko postawionych dygnitarzy. Jednak cena wyrafinowanej zemsty stanie się piętnem dla jego duszy...

Film jest kolejną adaptacją powieści Alexandre'a Dumasa, która ukazywała się od 1844 do 1846 roku. Odpowiadają za nią Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patellière. W roli głównej wystąpił Pierre Niney. Aktor jest znany przede wszystkim z występu w biograficznym "Yves Saint Laurent", który przyniósł mu Cezara.

"Hrabia Monte Christo" kosztował prawie 43 miliony euro, co czyni go najdroższym francuskim filmem 2024 roku. Debiutował podczas 77. Festiwalu Filmowego w Cannes w sekcji pozakonkursowej, a po pierwszym seansie spotkał się z ponad 11-minutową owacją.

"Perfect Days"

"Perfect Days" jest historią czyściciela luksusowych tokijskich toalet. Hiroyama (w tej roli Kōji Yakusho) czerpie czystą radość ze swojego prostego, uporządkowanego życia. Jego egzystencję harmonizuje skrupulatnie dopracowana rutyna uwzględniająca pobudki na dźwięk miotły uderzającej o chodnik, kojące kąpiele w łaźni, wizyty w księgarni czy w pobliskiej knajpce. Mężczyzna z dbałością podchodzi także do codziennych obowiązków w pracy, w których wbrew pozorom również jest w stanie odnaleźć odrobinę magii. Dzięki serii nieoczekiwanych spotkań, m.in. z dawno niewidzianą siostrzenicą, dowiadujemy się więcej o jego tajemniczej przeszłości.

Produkcja zdobyła aż dwie statuetki podczas festiwalu w Cannes: statuetkę w kategorii Najlepszy aktor (Kōji Yakusho) oraz Nagrodę Jury Ekumenicznego dla Wima Wendersa. Ponadto film otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Zdjęcie "Perfect Days" / 2023 MASTERMIND LTD / materiały prasowe

Filmowe hity na Canal+: "Hit Man"

"Hit Man" to komediowy film sensacyjny, doceniony przez krytyków i festiwalową publiczność, w reżyserii Richarda Linklatera ("Boyhood", cykl "Przed wschodem słońca"). W roli głównej - współpracownika policji, który by złapać osoby zlecające morderstwa sam wciela się w zabójcę - wystąpił znany z "Top Gun: Maverick" oraz filmów "Tylko nie ty" i "Twisters" - Glen Powell. Partneruje mu Adria Arjona ("Morbius", "Detektyw") oraz gwiazda serialu "The Walking Dead" Austin Amelio.

Scenariusz filmu zainspirowały prawdziwe, choć nieprawdopodobne wydarzenia, opisane w 2001 roku na łamach magazynu "Texas Monthly".

"Dream Scenario"

"Dream Scenario" to jedna z najnowszych produkcji z udziałem Nicolasa Cage'a. Tym razem hollywoodzki gwiazdor gra profesora akademickiego, który nagle staje się internetowym celebrytą - co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. To niezwykle osobisty projekt dla aktora, który wbrew sobie stał się bohaterem internetowych memów.

"Nie zostałem aktorem, żeby stać się memem. To było [dla mnie] coś nowego. Pomyślałem, że może zachęci to kogoś do obejrzenia moich filmów. Nie miałem jednak nad tym kontroli" - mówi Cage. Podobnej stygmatyzacji doświadcza bohater "Dream Scenario". "[On też] nie ma kontroli nad tym niewytłumaczalnym fenomenem" - dodaje aktor.

Zdjęcie Nicolas Cage i Dylan Gelula w filmie "Dream Scenario" / materiały prasowe

"Horyzont. Rozdział 1": dostępny już od 27 stycznia na Canal+

"Horyzont. Rozdział 1" to epicka opowieść osadzona w czasach wielkiej migracji na zachód Stanów Zjednoczonych. Tysiące osadników przemierzają bezkresne terytoria, poszukując nowej ziemi obiecanej. Na ich drodze krzyżują się losy różnych ludzi - szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Film ukazuje trudne realia tamtych czasów, jednocześnie prezentując niezłomnego ducha ludzkiego w dążeniu do lepszego życia.

Reżyserem filmu jest Kevin Costner, który również wciela się w jedną z głównych ról - Hayesa Ellisona. Towarzyszą mu znakomici aktorzy, w tym Sienna Miller jako Frances Kittredge, Sam Worthington jako Trent Gephart oraz Jena Malone w roli Ellen Harvey.

