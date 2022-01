Wybitny reżyser i uznany aktor

Bogdanovich urodził się w 1939 r. w Kingston. Karierę zaczynał jako krytyk filmowy. Szybko zdecydował jednak, że to właśnie reżyseria jest tym, co interesuje go najbardziej. Za kamerą zadebiutował w 1968 roku filmem "Żywe tarcze". Jego pierwszy większy sukces to "Ostatni seans filmowy". Czarno-biały dramat rozgrywający się w środowisku małego teksańskiego miasta przyniósł reżyserowi osiem nominacji do Oscara.

Jest znany też z takich produkcji, jak: "Papierowy księżyc", "Śmiechu warte" czy "Saint Jack". Ostatnimi filmami, jakie nakręcił, są "Dziewczyna warta grzechu" (2014) oraz "The Great Buster: A Celebration" (2018), dokument o legendzie kina niemego Busterze Keatonie.

Reklama

Zdjęcie Peter Bogdanovich / Evening Standard / Getty Images

Zobacz też: Joan Copeland nie żyje. Gwiazda Broadwayu i oper mydlanych miała 99 lat

Bogdanovich dał się poznać nie tylko jako odnoszący sukcesy reżyser, ale także jako aktor. Wystąpił m.in. w kultowej już dziś "Rodzinie Soprano". W serialu wcielił się w psychoterapeutę.

Artysta zmarł w czwartek 6 stycznia w Los Angeles. Informację dla "The Hollywood Reporter" potwierdziła jego córka, Antonia.

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku