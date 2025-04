Oscary 2026 z dużymi zmianami. Dziwne, że nie wprowadzono tego wcześniej

Nowe wytyczne nie są zaskoczeniem. Co roku media publikują wypowiedzi anonimowych członków Akademii, którzy przyznają, że zrezygnowali z niektórych seansów. Najczęściej ofiarami tych praktyk padają dłuższe filmy — ostatnim razem dotyczyło to przede wszystkim trwającego trzy i pół godziny "The Brutalist" Brady'ego Corbeta.

Oscary 2026. Członkowie Akademii muszą obejrzeć nominowane filmy przed głosowaniem

Pytanie brzmi, jak Akademia zamierza weryfikować, czy ktoś obejrzał wszystkie filmy nominowane w danej kategorii. Każdy z jej członków ma dostęp do platformy streamingowej, w której może zobaczyć produkcje starające się o statuetkę. Od teraz Akademia będzie monitorowała aktywność na niej. Jeśli ktoś zobaczy nominowany film poza nią, na przykład w kinie lub podczas festiwalu, musi złożyć stosowne oświadczenie.

Nie jest to zupełnie nowy proces dla członków Akademii. Obowiązuje on już przy wyłanianiu zwycięzcy w kilku kategoriach, między innymi filmie międzynarodowym, pełnometrażowym filmie animowanym i filmach krótkometrażowych.

Oscary 2026. Nowa kategoria

Zdecydowano także o wprowadzeniu nagrody za najlepszy casting. Ma ona wyróżniać współpracę między reżyserami castingu, filmowcami i producentami w doborze aktorów w danym filmie. Przed ogłoszeniem nominacji pojawi się shortlista składająca się z dziesięciu tytułów. Nominację za dany film w tej kategorii będą mogły otrzymać maksymalnie dwie osoby. W wyjątkowych przypadkach, na przykład produkcjach międzynarodowych, dopuszcza się możliwość uwzględnienia trzeciej osoby. Piątkę tytułów nominowanych do Oscara w tej kategorii wytypują członkowie Akademii wywodzący się z branży reżyserów castingu.

Nominacje za casting zostaną uwzględnione na shortlistach, które są ujawniane w grudniu. Dotychczas podawano je w dziesięciu kategoriach. Casting będzie jedenastą. Natomiast dwunastą zostały najlepsze zdjęcia.

Oscary 2026. Nominacje i użycie sztucznej inteligencji

Akademia wydała także pierwsze formalne wytyczne dotyczące użycia sztucznej inteligencji w realizacji filmu. Temat budzi kontrowersje od wielu lat. W poprzednim sezonie oscarowym dyskutowano między innymi o jej użyciu w poprawie języka węgierskiego Adriena Brody'ego i Felicity Jones w "The Brutalist" oraz śpiewu Karli Sofíi Gascón w "Emilii Pérez".

Według nowych zasad Akademii użycie sztucznej inteligencji w procesie tworzenia filmu nie powinno wpływać na przyznanie nominacji. Jej członkowie zostali jednak poinstruowani, by zwracać uwagę na stopień artystycznego zaangażowania człowieka.

Oscary 2026. Najważniejsze daty

Określono także terminy, w których można zgłaszać filmy starające się o Oscara w najważniejszej kategorii. Produkcje, które ukazały się w amerykańskiej dystrybucji między 1 stycznia a 30 czerwca 2025 roku, mają czas do 10 września. Z kolei premiery od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku muszą zostać zgłoszone do 13 listopada 2025 roku.

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się 15 marca 2026 roku. Nominacje poznamy 22 stycznia. Shortlisty w dwunastu kategoriach zostaną ujawnione 16 grudnia 2025 roku. Jako gospodarz ceremonii powróci Conan O'Brien.