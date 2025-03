Znamy gospodarza 98. gali rozdania Oscarów. Zaskoczeni?

O'Brien skomentował decyzję Akademii w swoim stylu. "Poprowadzę Oscary w przyszłym roku tylko z jednego powodu. Chcę usłyszeć, jak Adrien Brody kończy swoją przemowę" - stwierdził, nawiązując do długich podziękowań laureata nagrody za główną rolę w "The Brutalist" Brady'ego Corbeta.

"Conan dał niezapomniany występ w wieczór rozdania Oscarów i jesteśmy zaszczyceni, że powróci w następnym roku razem z drużyną producencką" - przekazał Craig Erwich, szef Disney Television Group. "Wyjątkowy styl komediowy Conana idealnie wpasował się w klimat wydarzenia i nie mogę się doczekać, aż w przyszłym roku znów będzie mógł wystąpić na scenie, by dać kolejny niezapomniany występ".

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.

Conan O'Brien. Kim jest gospodarz Oscarów?

O'Brien jest żywą legendą telewizji. W latach 1988-1991 był scenarzystą w kultowym programie komediowym "Saturday Night Live". Z kolei od 1991 do 1993 roku pisał odcinki "Simpsonów".

Od 1993 do 2009 roku prowadził swój talk-show "Late Night with Conan O'Brien" dla NBC. W latach 2010-2021 był gospodarzem "Conana" w TBS. Później skupił się na prowadzeniu podcastów. W 2024 roku na platformie streamingowej Max pojawił się "Conan O'Brien Must Go", jego autorski czteroodcinkowy serial podróżniczy.

O'Brien miał duże doświadczenie w prowadzeniu telewizyjnych ceremonii przed 97. ceremonią rozdania Oscarów. W 2002 i 2006 roku był gospodarzem gali Emmy. W 2014 roku prowadził rozdanie MTV Movie Awards.