Tilda Swinton na Malta Festival 2025! Unikalny hołd dla Pasoliniego

Ta wiadomość to prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Jedna z najbardziej charakterystycznych aktorek współczesnego kina przyjedzie do Polski. Tilda Swinton wystawi autorski spektakl, który co roku prezentowany jest tylko raz na świecie. W tym roku padło na Poznań i Malta Festiwal 2025.

Jest to pierwszy raz kiedy Tilda Swinton zawita ze sztuką "Embodying Pasolini" do Polski. Sztuka jest hołdem dla włoskiego reżysera Pier Paolo Pasoliniego, który laureatka Oscara stworzyła we współpracy z Olivierem Saillardem, byłego dyrektora Palais Galliera oraz Muzeum Mody w Paryżu. Choć na pierwszy rzut oka może dziwić, że gwiazda brata się z kuratorem wystawy modowej. Wszystko jednak staje się jasne, gdy pozna się założenia wydarzenia. "Embodying Pasolini" to spektakl z pogranicza teatru, mody i sztuki, który redefiniuje sposób, w jaki patrzymy na modę jako formę narracji i pamięci oraz w relacji ze srebrnym ekranem.

Tilda Swinton na Malta Festiwal 2025. Kiedy i gdzie można obejrzeć "Embodying Pasolini"?

W spektaklu Tilda Swinton prezentuje ponad 30 strojów z filmów Pasoliniego. Polska publiczność będzie mogła zobaczyć spektakl nie raz, a cztery razy. Sztuka zaplanowana jest w harmonogramie w dniach od 20 do 23 czerwca. Z kolei cała 35. edycja Malta Festival odbędzie się w dniach 20–28 czerwca. Festiwal łączy w sobie różne formy ekspresji artystycznej. Łączy taniec, teatr, muzykę, film i sztuki wizualne. Pierwsza edycja odbyła się 11-16 czerwca 1991 roku.

Przypomnijmy, że Tilda Swinton to brytyjska aktorka znana z niezwykłej charyzmy i chęci do eksperymentowania z rolami, często wcielając się w androgyniczne postacie. Zdobyła Oscara za rolę w filmie "Michael Clayton". Od zawsze interesuje ją kino niezależne i artystyczne. W takim repertuarze można ją najczęściej oglądać. Jest ceniona za współpracę z reżyserami takimi jak Jim Jarmusch i Wes Anderson.

